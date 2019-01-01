غانتس لكتلة اليمين: حرروا نتنياهو من التزامه لكم

القدس المحتلة / سما /

توجه رئيس "ازرق ابيض" الى رؤساء الأحزاب في الكتلة التي أقامها نتنياهو وقال :"جميعكم أشخاص مسؤولون- هل انتم حقا مستعدين ان يقوم نتنياهو بحر إسرائيل الى انتخابات ثالثة؟ هذا ما يريده مصوتيكم؟ هل ما يستحقه المرضى في أروقة المستشفيات؟ هل يمكن وضع التحديات الأمنية لإسرائيل بدون ايد خبيرة، ثابتة ومستقرة على المقود؟ حرروا نتنياهو من التزامه للكتلة واسمحوا له بالتفاوض مباشرة".

واتهم غانتس :"على ما يبدو ان شغف نتنياهو بأن يكسب أشهرا أخرى على كرسي رئاسة الحكومة مشتعل لديه أكثر من الاهتمام بالمواطنين الإسرائيليين. نتنياهو يريد انتخابات أخرى ولا يمكننا تفسير سلوكه".

وكتب غانتس عبر حسابه في الفيسبوك انه ينوي الاجتماع مع الرئيس "حتى يستعين بنصيحته" مشيرا الى انه "يقدر تمسك ليبرمان بمبادئه ورغبته في تشكيل حكومة وحدة". وأشار غانتس انه لم يحصل أي تقدم في الاتصالات مع الليكود خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء السبت مع رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس في مقره بمدينة القدس. وافيد اليوم ان المقابلة تم تحديدها بناء على طلب غانتس واستمرارا للمحادثات التي يجريها الرئيس مع جميع الأحزاب في المنظومة السياسية وذلك "من اجل تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن".

وأكد مقر الرئيس الإسرائيلي ان ريفلين سيلتقي بكل من توجه اليه وطلب منه مقابلة-بالإضافة الى غانتس توجه اليع رؤساء حزبي يهدوت هتوراة وشاس، والقائمة المشتركة. والاجتماع معهم سيجري الأسبوع القادم.