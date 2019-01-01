فلسطين تشارك في افتتاح ملتقى سان بطرسبورغ الدولي للثقافة

سان بطرسبورغ /سما/

شاركت فلسطين في افتتاح ملتقى سان بطرسبورغ للثقافة في دورته الثامنة، إلى جانب أكثر من تسعين دولة.

وترأس وزير الثقافة عاطف أبو سيف وفد فلسطين، بحضور الشاعر عبد الله عيسى ممثلا عن سفارة دولة فلسطين لدى روسيا.

ويعتبر ملتقى سان بطرسبورغ واحدا من أهم الملتقيات الثقافية في العالم، ويشكل منصة للقاء الثقافات، وتعميق العلاقات بين الشعوب، ونافذة للحوار في القضايا الاستراتيجية التي تهم الثقافة، وفرصة لتقديم الأفكار حول الواقع الثقافي في البلدان المختلفة.

وبحث أبو سيف مع وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدنسكي، ورؤساء وفود تعزيز التبادل الثقافي والتعاون في هذا المجال.