السيسي يهنئ الرئيس عباس بعيد الاستقلال

القاهرة /سما/

قدم أمين رئاسة الجمهورية المصرية محمد يحي، تهاني جمهورية مصر العربية بالذكرى الـ31 لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين.

ونقل يحي خلال لقائه، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اليوم الخميس، في مقر السفارة، تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس، وأمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال، مؤكدا موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته، عبر السفير اللوح عن خالص تقدير دولة فلسطين لهذه الزيارة الكريمة، معبرا عن أمنياته أن تنعم مصر بالاستقرار والرخاء وتحافظ على تقدمها وازدهارها بين الأمم، متمنيا أن يستقبل تهاني العام المقبل من في القدس المحررة.

ونقل السفير اللوح شكر وتحيات الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر، لجهود بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني في كافة قضاياه ومطالبه العادلة في شتى المحافل الدولية، وحرصها على تحقيق المصالحة الفلسطينية وصولا لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.