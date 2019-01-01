القبض على 11 مطلوباً في نابلس

نابلس / سما /

ألقت الشرطة، اليوم الخميس، القبض على 11 مطلوباً، وحجزت ثلاث مركبات خصوصية تعمل على نقل ركاب مقابل اجر ومركبتين غير قانونيتين في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة القضائية أقامت حاجزاً عند أحد مداخل المدينة، وسيّرت دورياتها داخلها حفظاً للأمن وبحثاً عن مطلوبين، وقد ألقت الشرطة القبض خلال مهامها الليلة على 11 مطلوباً للشرطة القضائية صدرت بحقهم عدة مذكرات قضائية.

وأضافت أن شرطة المرور اثناء عملها ضبطت أيضاً ثلاث مركبات خصوصية تعمل على نقل ركاب مقابل أجر وحجزتها بنظام الحجز الإداري واتخذت المخالفات اللازمة بحق سائقيها.

وكانت مدير شرطة المحافظة العقيد يوسف نصر الله أوعز بتكثيف العمل الشرطي وتواجد الشرطة، خصوصاً في الليل، تكريساً للأمن والأمان، وحفظاً لممتلكات المواطنين وعدم إقلاق راحتهم.