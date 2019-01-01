بالاسماء .. الصحة: 34 شهيدا و111 جريحًا منذ بدء العدوان

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 34 مواطنا استشهدوا وأصيب نحو 111 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر أول أمس الثلاثاء على قطاع غزة.

وأوضحت في إحصائية نشرتها حتى الساعة 7:20 من صباح اليوم الخميس، أن من بين الشهداء 8 أطفال و3 سيدات، ومن بين المصابين 46 طفل و20 سيدة.

وارتكبت طائرات الاحتلال فجر اليوم مجزرة بحق عائلة السواركة "أبو ملحوس" راح ضحيتها 8 شهداء بينهم امرأتين و4 أطفال و12 إصابة، جراء ثلاثة صواريخ أطلقتها على بناية من ثلاثة طوابق تعود لعائلة السواركة "أبو ملحوس" في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وبدأ التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على القطاع، استهدفت منازل ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.

وفيما يلي قائمة بأسماء الشهداء حسب إحصائية وزارة الصحة:

1.اسماء محمد حسن ابو العطا39عام

2.بهاء سليم حسن ابو العطا42عام

3.محمد عطيه مصلح حموده20عام

4.ابراهيم أحمد عبد اللطيف الضابوس26عام

5.زكي عدنان محمد غنامه 25 عام

6.عبدالله عوض ساكب البلبيسي26 عام

7.عبد السلام رمضان أحمد احمد28عام

8.راني فايز رجب ابو نصر35 عام

9.جهاد أيمن أحمد ابو خاطر22عام

10.وائل عبد العزيز عبدالله عبد النبي43عام

11.خالد معوض سالم فراج38عام

12.ابراهيم أيمن فتحي عبد العال17عام

13.اسماعيل أيمن فتحي عبد العال16عام

14.رأفت محمد سلمان عياد54عام

15.سهيل خضر خليل قنيطه23 عام

16.علاء جبر عبد شتيوي30عام

17.محمود دهام محمود حتحت19عام

18.اسلام رأفت محمد عياد24عام

19.أحمد أيمن فتحي عبد العال23عام

20.أمير رأفت محمد عياد7 اعوام

21.مؤمن محمد سلمان قدوم26 عام

22.محمد عبد الله سليمان شراب 28عام

23.هيثم حافظ محمد البكري22عام

24.يوسف رزق خليل ابو كميل 35 عام

25.محمد حسن محمد معمر 25 عام

26.أحمد حسن يوسف الكردي 28 عام

27. معاذ محمد سالم السواركة 7 اعوام

28. مهند رسمي سالم السواركة 12 عام

29.رسمي سالم عودة السواركة 45 عام

30.وسيم محمد سالم السواركة 13 عام

31.يسرى محمد عواد السواركة 39 عام

32.مريم سالم ناصر السواركة 45 عام