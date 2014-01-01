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يديعوت عن استنزاف القبة الحديدية .. البطارية بـ100مليون $

الخميس 14 نوفمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت عن استنزاف القبة الحديدية .. البطارية بـ100مليون $


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن التكلفة الباهظة التي تتكبدها الحكومة الإسرائيلية من وراء تشغيل بطاريات القبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ الفلسطينية التي يتواصل إطلاقها من قطاع غزة صوب بلدات الغلاف ومناطق أخرى.

وتحت عنوان "حقائق بقيمة 100 مليون دولار حول القبة الحديدية" قالت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21"، إن شركة رفائيل المصنعة للمنظومة، حاولت تصميم المنظومة بحيث تكون "ميسورة التكلفة" خفض سعر تكلفة المنظومة، ومع ذلك  فإن سعر البطارية الواحدة تبلغ حوالي 100 مليون دولار، في حين يبلغ سعر الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.

واشارت في هذا الصدد إلى أن الجيش استخدم تسع بطاريات من "القبة الحديدية" في الحرب على غزة عام 2014 .


 وتقول الصحيفة أن المنظومة الدفاعية جرى تطويرها عام 2017 ، بحيث تستطيع  اعتراض بين 120 و 160 قذيفة يزيد طولها عن نصف متر، على أن يتم تطويرها خلال الفترة القادمة لاعتراض طلقات القناصة، والطائرات بدون طيار، وفقا لتقرير الشركة المنتجة.


ورغم ما يسوقه الجيش الإسرائيلي من نجاحات لهذه المنظومة، إلا أن بياناته التي نشرها صباح الأربعاء، تشير إلى فشل المنظومة في اعتراض جزء كبير من الدفعات الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة، حيث ذكر بيان للجيش إنه من نحو 50 قذيفة صاروخية أطلقت صباحا، اعترضت "القبة"  20 منها فقط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق 400 قذيفة صاروخية منذ الثلاثاء، من قطاع غزة باتجاه البلدات المحيطة بقطاع غزة. بحسب قناة "كان" الرسمية.

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