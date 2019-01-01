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الجمعة - أول منخفض جوي هذا الموسم

الخميس 14 نوفمبر 2019 07:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمعة - أول منخفض جوي هذا الموسم


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار محلية على بعض المناطق.
وفِي الجمعة يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر فلسطين بمنخفض جوي ضحل ، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الامطار التي قد تكون رعدية أحياناً فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتصبح أكثر شمولية خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء.
وفِي يوم السبت تواصل درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس مائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار أحياناً، وخاصة خلال ساعات النهار.
وفِي يوم الأحد وخلال الأيام التالية تهب رياح شرقية تزيد الإحساس بالبرودة .

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