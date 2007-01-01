كيلة تفتتح عيادات جديدة لكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية

رام الله / سما /

افتتحت وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة، ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور علي زيدان أبو زهري، الأربعاء، عيادات جديدة ونوعية لكلية طب الأسنان في حرم الجامعة العربية الامريكية.

وكان في استقبال الوزيرة كيلة والوفد المرافق لها خلال زيارتها للجامعة مساعد رئيس الجامعة المهندس براء عصفور، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأُستاذ جمال حويل، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور حسن ياسين، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور شكري كلاب، ومساعد رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الاستاذ الدكتور محمد آسيا.

وقالت الوزيرة كيلة خلال افتتاح العيادات: "إن الجامعة العربية الأمريكية متميزة بكلياتها النموذجية، وإن إحدى أهم هذه الكليات هي كلية طب الاسنان التي نعتبرها مفخرة لفلسطين، حيث تقدم إضافة إلى تعليمها المتميز والعصري، العديد من الخدمات المجانية العلاجية لأبناء وبنات الشعب الفلسطيني في حرم الجامعة في جنين وحرم الجامعة في رام الله".

وأضافت "نحن في وزارة الصحة نبارك افتتاح هذه العيادات التي ستكون إضافةً نوعيةً لكلية طب الأسنان التي أزورها اليوم، وأطلع على مرافقها وعياداتها وأجهزتها وألتقي مع طلبتها وكادر الكلية التعليمي، كل شيء هنا يدعوني للسعادة والشعور أن الجامعات هي داعم كبير للقطاع الصحي، ليس فقط من خلال رفده بالكوادر الطبية، وإنما بوجود شراكات بين الجامعات ووزارة الصحة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات لأبناء الوطن".

وتضم كلية طب الأسنان في الجامعة في مركزها التعليمي والعلاجي مجموعة من العيادات التعليمية المتخصصة، كقسم أشعة الفم والأسنان المزود بأحدث الأجهزة، ووحدة التعقيم المركزية، ومختبرات سنية متقدمة، إضافة إلى قسم الاستقبال وعيادات الكشف الأولي.

من جانبه، أكد أبو زهري أن كلية طب الأسنان في الجامعة، التي تُعد أول كلية لهذا التخصص في فلسطين، توفر تعليماً عصرياً متميزاً من خلال كادر أكاديمي وفني ذي كفاءة وخبرة، وعيادات مجهزة بأحدث متطلبات طب الأسنان.

وقال: "إن افتتاح هذه العيادات جاء في إطار التطوير المستمر لمرافق الكلية وتوفير العيادات النوعية المجهزة بأفضل الاجهزة الطبية العالمية لتلبي الاحتياج المتزايد على كلية طب الاسنان من خلال إعداد الطلبة وتقديم الخدمات العلاجية المجانية".

وأضاف: "إن كلية طب الأسنان في حرم الجامعة في جنين والمركز الطبي في حرم الجامعة في رام الله يتعامل سنوياً مع ما يزيد عن20 ألف حالة مرضية مجاناً لمختلف شرائح المجتمع ومن مختلف محافظات الوطن يعالجون، من خلال طلبة متميزين بإشراف كادر الكلية الأكاديمي والفني".

وأوضح أن الـكلية تقدم سنوياً لأبناء المجتمع ما معدله 500 طقم أسنان، و320 تركيب جسر، و5000 حشوة، و24300 صورة أشعة، إضافةً إلى الخدمات الأُخرى، كالخلع، وتنظيف الاسنان، وعلاج اللثة، والتقويم، وزراعة الاسنان، كما تنظم الكلية زيارات دورية للمدارس، من أجل تقديم الخدمات العلاجية، والكشف عن الحلات المرضية السنية، وتقديم النصح والإرشاد والتوعية والتثقيف حول العناية بالأسنان واللثة.

وأوضح أبو زهري أن مجلس إدارة الجامعة يحرص بشكل مباشر على دعم الكلية والمركز في حرم الجامعة في جنين والمركز الطبي في حرم الجامعة في رام الله بكل ما هو جديد في عالم طب الأسنان ليرتقي بالكلية ومستواها الأكاديمي وخدماتها العلاجية لتكون نموذجية وعالمية بكل المقاييس.

وقامت كيلة بجولة في مختبرات كلية التمريض، اطلعت خلالها على أجهزة مماثلات المرضى، وعبرت عن إعجابها بما توفره الكليات من أجهزة لتعليم وتدريب طلبتها.