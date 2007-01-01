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قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة العربية: القاهرة تجري اتصالات لمنع حرب جديدة في غزة وتحمل الإحتلال المسؤولية


غزة / سما /

قالت قناة العربية، الليلة، إن القاهرة تجري اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ "لمنع نشوب حرب جديدة" في قطاع غزة .
وأوضحت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مصر تجري اتصالات أمنية مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن القاهرة حملت إسرائيل مسؤولية تصاعد الأحداث.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، قال في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لمنع العدوان من التدحرج.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عن اغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الاسلاميبهاء أبو العطا وذلك بعد استهداف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وواصل الاحتلال عدوانه على غزة، إذ شنّت مدفعيته وطائراته الحربية، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وأراض في مناطق متفرقة بالقطاع، فيما ردّت المقاومة الفلسطينية بإطلاق العشرات من الرشقات الصاروخية صوب المستوطنات الإسرائيلية.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم، 10 مواطنين بينهم القيادي أبو العطا وزوجته، وأصيب 45 آخرين، فيما لم يتم الإعلان عن إصابات خطيرة أو متوسطة في صفوف الاحتلال.

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