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قناة عبرية تكشف: حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: حماس تبعث رسائل نصية لهواتف المستوطنين.. وهذا ما سببته


القدس المحتلة / سما /

زعمت وحدة السايبر التابعة للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم أن مستوطنين إسرائيليين تلقوا رسائل نصية مصدرها مجموعات تابعة لحركة حماس، بحسب ما كشفت القناة 12 العبرية.
 
وبحسب القناة، أرسلت مجموعات تابعه لحماس آلاف الرسائل النصية اليوم لهواتف المستوطنين تحذرهم من التعامل مع بعض الأرقام.
 
ووفقا للقناة العبرية، نشرت حماس في الرسائل أرقام الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى وعدم الثقة لدى المستوطنين.
 
ويشهد القطاع تصعيدًا إسرائيليًا بدأ باغتيال القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بمنزله شرقي مدينة غزة فجر اليوم، وأدى حتى لحظة كتابة الخبر لاستشهاد إحدى عشر فلسطينيا.
 
وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب".

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