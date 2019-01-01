ابو حمزة: الساعات القادمة ستضيف عنوانا جديدا لسجل نتنياهو الأرعن والقرار الان بيد سرايا القدس

غزة / سما /

حملت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات "القرار" الغبي باغتيال قيادة المقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة في كلمة له : "من المؤكد والمحسوم أن الساعات القادمة ستضيف عنوانًا جديدًا إلى سجل رئيس الوزراء الأرعن الذي لم يجلب للصهاينة سوى الدمار والخراب".

وأضاف: نزف للأمة العربية والاسلامية ثلة من شهدائنا ومقاتلينا وفي مقدمتهم ركناً صلباً شديداً من أركان المقاومة الفلسطينية وسرايا القدس القائد المجاهد بهاء أبو العطا أبو سليم أبرز أعضاء المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس, بعد رحلة حافلة من البطولة والفداء على طريق المقاومة والتحرير

وتابع المتحدث باسم سرايا القدس : "لن نسمح بالمطلق باعادة سياسة الاغتيالات وسنترجم ذلك ميدانياً وعسكرياً على الأرض وسيرى الاحتلال نتيجة اغتيال قادة وكوادر المقاومة وما من قوة على الأرض قادرة أن ترد بأسنا عن القوم المجرمين".

وشدد على استمرار "الجهوزية والنفير والانعقاد الدائم لقيادة سرايا القدس في إطار إدارة معركة الرد على جرائم الاحتلال وصد عدوانه الأثم على شعبنا".

وخاطب الاحتلال قائلا : "بكل يقين انك ربما نجحت في بدء هذا العدوان على شعبنا ومقاومتنا لكنك لن تستطيع مهما فعلت ان تحدد شكل وتوقيت نهاية هذه الجولة من المعركة المفتوحة معك".

كما وجه أبو حمزة رسالة إلى المستوطنين بعدم الاستماع إلى قيادتهم الحمقاء وأن القرار الآن بيد سرا يا القدس والمقاومة الفلسطينية.