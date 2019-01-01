  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها

الخميس 17 أكتوبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة الفلسطينية تدعو الأطباء الإسرائيليين إلى العمل في مستشفياتها


القدس المحتلة / سما /

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، الأطباء الإسرائيليين، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية. وجاءت هذه الدعوة، بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، التمويل الذي قدمته للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات الإسرائيلية. 

ووجه اشتيه الدعوة خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الأربعاء في رام الله. ويبحث رئيس الحكومة الفلسطينية، الذي يقود خطا مراده فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل، يبحث في الواقع عن تعاون معها في المجال الطبي، ولكن في اتجاه واحد. 

ويقترح اشتيه واقعا يأتي به الأطباء الإسرائيليون إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج بها للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى الفلسطينيين إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، مما يضطر السلطة الفلسطينية، إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر، وهو ما تم نفيه في إسرائيل. 

وتقول السلطة الفلسطينية، إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعارًا مرتفعة، وأن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا، فقد جمّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار تزامنا مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل لأن تفسّر الخطوة الفلسطينية، على أنها "رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية". 

ورحبت الدكتورة مشيرة أبودية، وهي طبيبة في مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي في القدس، والتي تشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ "أطباء لحقوق الإنسان" بالفكرة، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض.

وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين مدير "أطباء لحقوق الإنسان"، أن اشتيه "لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب، بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهود أو عرب". 

المصدر : " i24NEWS

الأكثر قراءة اليوم

ذكرت تفاصيلها.. الشرطة توضح حقيقة ما جرى بمدينة غزة الليلة الماضية

تعميم من سلطة النقد للبنوك ومؤسسات الإقراض بخصوص صرف مستحقات الموظفين

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة

دحلان: التيار جاد في تشكيل قائمة انتخابية،،وأبو مازن غير مؤهل لأداء المهام الرئاسية

شاهد ..الجيش المصري يتدرب على ضرب "أهداف إسرائيلية" بالذخيرة الحية

اسرائيل تقرر المرحلة الثانية من قطع الكهرباء لساعتين يوميا في الضفة

وفاة 30 معتمرًا وإصابة آخرين بحادث سير مروع في السعودية

الأخبار الرئيسية

اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب زيارة لجنة الانتخابات لغزة لتحديد موعد الانتخابات

المجلس التنفيذي لليونسكو يقر مشروع قرار جديد ينتصر للقدس وأسوارها

بعد محادثات مثمرة قادها النخالة في القاهرة: مصر تطلق سراح 26 من أعضاء الجهاد الإسلامي اليوم الخميس

رجال أعمال شاركوا في مؤتمر البحرين يهنئون زعيم المستوطنين بالضفة ويتعهدون باسقاط السلطة

الاحمد يعلق على المواقف المُعلنة من قبل " حماس " بخصوص الانتخابات العامة