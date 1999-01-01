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البيئة: ضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس في الخليل وجارٍ إعادتها إلى الطبيعة

الخميس 10 أكتوبر 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيئة: ضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس في الخليل وجارٍ إعادتها إلى الطبيعة


الخليل / سما /

تمكنت طواقم سلطة جودة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة من ضبط ثلاثة طيور من عصفور الشمس الفلسطيني "الطائر الوطني لدولة فلسطين"، كانت بحوزة أحد المواطنين في الخليل.

وذكرت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، صدر اليوم الخميس، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيلها واعادتهم الى الطبيعية، مشددة على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقلها او التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية او ميتة كما يحظر اتلاف اوكارها أو اعدام بيضها، وفقا للمادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999م.

وأضافت، ان عصفور الشمس يتمتع برمزية وطنية كون اسمه مرتبطا بدولة فلسطين ورصد للمرة الأولى فيها عام 1865 وفقا لما يعتمده المجلس العالمي لحماية الطيور واسمه العلمي "Nectarinia osea" والاسم بالإنجليزية Palestine Sunbird، ويعتبر من الطيور المقيمة التي تتخذ من فلسطين موطنا أصليا لها ويُعرف بأسماء أخرى تمير فلسطين وأبو الزهور.

وأشارت إلى أن عصفور الشمس يألف جميع المناطق والبيئات وخاصة المناطق المكسوة بغطاء نباتي مثل الحدائق والبساتين، ويشاهد حول المناطق السكنية، ويتغذى على رحيق الازهار، كما يتغذى على الحشرات أحيانًا.

ويبدأ موسم التكاثر منذ بداية شهر شباط حتى نهاية شهر آب، ويضع في المعدل من 2 الى 3 بيضات وتستمر فترة الحضانة من 12 الى 14 يوما وقد صادق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2015/2/24 على اعتماد عصفور الشمس كطائر وطني لفلسطين بعد تنسيبه من سلطة جودة البيئة، حيث تم إضافتها إلى الرموز والشعارات الوطنية.

#جودة البيئة #عصفور الشمس

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