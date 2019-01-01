  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحذير أمني من خطورة متصفح "إنترنت إكسبلورر"

الخميس 26 سبتمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير أمني من خطورة متصفح "إنترنت إكسبلورر"


وكالات / سما /

حذرت شركة "مايكروسوفت" مستخدمي "إكسبلورر" من ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها، تمكّن مخترقي الأنظمة من السيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم البرنامج.

وذكرت الشركة أن "الثغرة الأمنية تستهدف الذاكرة بطريقة تجعل منفذ الاختراق قادرا على زراعة برمجية خبيثة بملفات المستخدم الحالي. وفي حال دخول المستخدم بصلاحيات كاملة، يصبح المخترق قادرا على التحكم بالنظام كاملا"، وفق ما نقل موقع "ماشابل" المتخصص بالأخبار التقنية.

وتقود الثغرة المستخدم لزيارة موقع إلكتروني يتيح لمخترق النظام تنزيل برامج أو تعديل وحذف الملفات المخزنة على "الكمبيوتر الضحية"، وإنشاء حسابات جديدة بصلاحيات كاملة.

ويعود الفضل في اكتشاف هذه الثغرة الخطيرة لمجموعة تحليل التهديدات التابعة لغوغل، علما بأنها لا تعد المرة الأولى التي يعاني فيها "إكسبلورر" من ثغرات أمنية.

وسبق لخبراء أن دعوا المستخدمين للتوقف عن استعمال المتصفح نظرا لكونه عرضة لهجمات مخترقي الأنظمة لوجود نقاط ضعف عديدة فيه.

#إكسبلورر

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من نتنياهو على تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة..

الجهاد تدحض تورطها بأحداث مصر الأخيرة

بعد فشل المحادثات.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة

الكشف عن خطة تحرك للفصائل تتضمن مسيرة مليونيه للضغط على فتح وحماس

لينا موازيني هربت من الحرب في غزة لتصبح مهندسة بألمانيا

ردا على "التنمية برام الله".. العمادي: ننسق مع السلطة في كل المساعدات القطرية لغزة

ايمن عودة يكشف ماذا طلب غانتس منه

الأخبار الرئيسية

الأسباب التي منعت نتنياهو من تنفيذ عملية عسكرية ضد غزة

إضراب بالسفارات الإسرائيلية في الخارج وإغلاق المعابر مع الضفة والقطاع احتجاجا

ايزنكوت : يجب اسقاط حكم حماس في غزة وسياسة نتنياهو الحالية تقويها

الرئيس عباس يعلن في الامم المتحدة اليوم اعتزامه الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية وسيحدد موعدها

الحكومة: لجان رواتب موظفي السلطة في غزة مستمرة في عملها