نسيت رمز مرور هاتفك الآيفون؟ إليك طريقة حل المشكلة

وكالات / سما /

هل نسيت يوماً رمز مرور جهاز آيفون وأدخلت رمزاً خاطئاً 6 مرات، سيُخبرك جهاز آيفون إنه أصبح معطلاً.

بناءً على إعداداتك قد يؤدي إدخال رمز المرور بشكل خاطئ عدة مرات إلى حذف جميع البيانات الموجودة على جهاز آيفون.

سواء ظهرت رسالة تعطيل الجهاز أو تعلم أنك نسيت رمز المرور ولم تظهر الرسالة بعد، اتّبع تلك الخطوات لاستعادة رمز الآيفون.

إرشادات: بالرغم من أن ذلك يتناول أجهزة آيفون فقط، فإن التعليمات تنطبق فعلياً على أجهزة آيفون، وآيباد، وآيبود. جميعها تعمل بنفس نظام التشغيل، لذا وسيلة إصلاح المشكلة متماثلة لكل تلك الأجهزة.

إصلاح مشكلة نسيان رمز مرور جهاز آيفون

ووفق موقع LifeWire الأمريكي هناك طريقة وحيدة فعلياً لإصلاح مشكلة نسيان رمز مرور آيفون، ولكنها لن تعجبك.

عليك مسح كل البيانات الموجودة على جهاز آيفون، واستعادة بياناتك من النسخ الاحتياطي (على افتراض أن لديك نسخة احتياطية).

هذا هو الحل لأن مسح كل البيانات الموجودة على جهاز آيفون سيمسح أيضاً رمز المرور القديم الذي نسيته، ويتيح لك إعداد هاتفك مجدداً باستخدام رمز مرور جديد. قد تبدو خطوة متطرّفة بعض الشيء، ولكنها تبدو منطقية إذا نظرت للأمر من جهة الحماية. في حال سرقة جهاز آيفون، لن تريد أن يكون تجاوز رمز المرور سهلاً، بحيث يتمكَّن السارق من الوصول لبياناتك.

المشكلة، بالتأكيد، أنَّ هذه الطريقة سوف تمسح كل البيانات على جهاز آيفون.

قد لا تكون هذه مشكلة إذا كانت لديك نسخة احتياطية حديثة من تلك البيانات، يمكن استعادتها على هاتفك (وربما هذا تذكير جيد؛ انسخ بيانات جهاز آيفون احتياطياً بانتظام). ولكن إذا لم تكن لديك نسخة احتياطية فسوف تخسر كل شيء أضفته إلى هاتفك منذ آخر مزامنة بين الهاتف وiCloud أو iTunes.

3 طرق لإصلاح مشكلة نسيان رمز مرور آيفون

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها مسح بياناتك من جهاز آيفون، وحذف رمز المرور والبدء من جديد؛ استخدام iTunes، أو iCloud، أو وضع الاستعادة.

iTunes: إذا كان جهاز آيفون في متناولك، وكنت معتاداً على مزامنة الهاتف مع جهاز كمبيوتر، وكان جهاز الكمبيوتر قريباً، ربما قد يكون ذلك أسهل خياراتك. إليكم تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة حول كيفية استخدام iTunes لمسح واستعادة جهاز آيفون.

iCloud: في حالة تمكين خاصية «اعثر على آيفون» في جهازك، يمكنك استخدام iCloudلمسح البيانات. استخدم هذا الخيار إذا لم يكن هاتفك في المتناول، أو إذا كان جهازك متزامناً مع iCloud وليس iTunes. تحقَّق من تلك التعليمات حول كيفية استخدام iCloud لمسح بيانات آيفون.

وضع الاستعادة: هذا هو خيارك الوحيد إذا لم تزامن هاتفك من قبل مع iTunes أوiCloud. في هذه الحالة، لن تكون لديك على الأغلب نسخة احتياطية من بياناتك، وسوف تفقد كل ما على هاتفك. هذا ليس جيداً، ولكن على الأقل سوف تتمكن من استخدام هاتفك مجدداً. اقرأ ذلك لمعرفة كيف تضع هاتفك على وضع الاستعادة.

ماذا تفعل بعد مسح بيانات آيفون

بغضّ النظر عن الخيار الذي استخدمته لمسح بياناتك، سينتهي بك الأمر بجهاز آيفون بحالته الجديدة كما اشتريته أول مرة. ستكون لديك ثلاثة خيارات للخطوة التالية:

إعداد جهاز آيفون من الصفر: اختر هذا الخيار إذا أردت البدء من جديد تماماً على جهاز آيفون ولا تريد استعادة أي بيانات (أو ليس لديك أي بيانات يمكن استعادتها).

استعادة البيانات من النسخ الاحتياطي: هذا أفضل خيار إذا كانت لديك نسخة احتياطية لبياناتك، سواء كان النسخ الاحتياطي على iTunes أو iCloud وتريد استعادته إلى هاتفك. إليكم تعليمات استعادة إعدادات آيفون من النسخ الاحتياطي.

إعادة تنزيل المحتوى: حتى إذا لم يكن لديك نسخ احتياطي، يمكنك افتراضياً إعادة تنزيل أي شيء اشتريته من iTunes، أو متجر التطبيقات، أو متجر كتب أبل على جهازك. تعلَّم كيفية إعادة تنزيل مشتريات آيفون.

ثم أعدّ رمز مرور جديداً لجهاز آيفون، وتأكد من ألّا تنساه هذه المرة!

ماذا لو نسيت رمز مرور القيود؟

هناك نوع آخر من رموز المرور على أجهزة iOS؛ رمز المرور الخاص بحماية القيود.

يتيح رمز مرور القيود للآباء أو مشرفي قسم الدعم التقني حظر تطبيقات أو خصائص معينة، ومنع أي شخص لا يعرف كلمة المرور من تغيير تلك الإعدادات، ولكن ماذا لم كنتَ أحد الأبوين، أو مشرف الدعم التقني، ولكنك نسيت كلمة المرور.

في هذه الحالة يمكنك اللجوء إلى الطرق المذكورة سابقاً لمسح الجهاز واستعادة الإعدادات من النسخ الاحتياطي. إذا لم تكن ترغب في ذلك هناك تطبيقات خارجية عديدة يمكنها مساعدتك في تجاوز رمز المرور واستعادة قدرتك على الوصول لجهازك مجدداً. لم تخضع كل الخيارات للاختبار، لذا قد تحتاج إلى استخدام بعض أعمال البحث، للعثور على أفضل أداة يمكنها مساعدتك في هذا الشأن.

خلاصة القول في نسيان رمز مرور آيفون

كون خاصية رمز مرور آيفون قوية، هو أمر مفيد وجيد من أجل الحماية، ولكنه أمر سيئ في حال نسيت رمز المرور. ولكن لا تدع نسيان رمز المرور يوقفك عن استخدام تلك الخاصية الجيدة في المستقبل؛ فهي مهمة جداً من أجل الحماية. تأكَّد فقط من استخدام رمز مرور يمكنك تذكره جيداً في المرة المقبلة (ولكن ليس فائق السهولة أيضاً، بحيث يمكن لأي شخص تخمينه).