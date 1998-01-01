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شركة تتحدى سوق الهواتف بـ"أكبر بطارية على الإطلاق"

الإثنين 11 فبراير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تتحدى سوق الهواتف بـ"أكبر بطارية على الإطلاق"



وكالات / سما /

أعلنت شركة "إنرجايزر"، المعروفة بإنتاج البطاريات عن عزمها إطلاق هاتف ذكي ببطارية "خارقة" تحمل ميزة تفتقر إليها الهواتف الذكية الموجودة في السوق، إضافة إلى شاشة قابلة للطي.

وسيحتوي هاتف إنرجايزر الجديد على بطارية ضخمة بسعة 18 ألف ميللي أمبير/الساعة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حلًا جوهريًا لمشكلة يعاني منها كثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية.

وأظهرت التسريبات أن الشركة ستعلن إطلاق أكثر من هاتف خلال مؤتمر الهواتف الذكية العالمي الذي سيقام في برشلونة هذا العام، بينها هاتف "باور ماكس"، و"ألتيميت"، و"إنيرجي" و"هارد كيس".

وأشارت إلى أن هاتف "باور ماكس" سيحتوي على بطارية سعتها 18 ألف ميللي أمبير/الساعة، وهي أكبر بطارية على الإطلاق لهاتف ذكي على مستوى العالم.

وستأتي النسخ ذات المميزات الأقل ببطاريات ذات سعة أقل، في حين ستتميز الهواتف الجديدة بوجود 3 كاميرات (16 ميغابيكسل - 5 ميغابيكسل - 2 ميغابيكسل)، إلى جانب ذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.

وتعمل شركة "أفينيور تيليكوم" الفرنسية على تصنيع هواتف شركة إنرجايزر، حيث كانت تبيع سابقا هواتف ذات مواصفات ضعيفة تحت رخصة إنرجايزر، قبل أن تقرر أخيرا دخول سوق المنافسة مع الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونغ.

#هواتف #بطارية

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