  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

10 شهداء منذ الفجر.. ثلاثة شهداء بينهم مصوّر صحفي بقصف على مخيم البريج

السبت 20 يونيو 2026 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء منذ الفجر.. ثلاثة شهداء بينهم مصوّر صحفي بقصف على مخيم البريج



غزة/سما/

استشهد عشرة مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم السبت، جراء سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال، مساء اليوم، على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم المصور الصحفي في قناة الجزيرة مباشر أحمد سمير وشاح، إضافة إلى سباعي أبو حسنة ومحمد أبو غرقود.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد المواطن محمد أسامة عبد العزيز سبع العيش، وأصيب سبعة آخرون جراء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين غربي المدينة.

كما أصيب مواطنان بجروح خطيرة إثر غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن كمال أحمد السيد (62 عامًا)، إثر إصابته برصاص أطلقته زوارق الاحتلال باتجاه خيام النازحين على شارع الرشيد بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت المواطنة تغريد زملط برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب مواطن آخر بعد وقت قصير برصاص الاحتلال في البلدة ذاتها.

وفي ساعات الصباح، استشهد المواطن أحمد منير الظاظا، وأصيبت امرأة من عائلة أبو وردة، إثر استهدافه بصاروخ في محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة قد استشهدوا فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات : الدولار يواصل الارتفاع

خمسة شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة بقصف شقة بغزة والاحتلال يوسع الخط الأصفر ببيت لاهيا

مصادر فلسطينية : الرد على ورقة ميلادنوف المعدلة حول غزة خلال أيام وسيكون ايجابياً..

تصريحات جديدة لنائب ترامب تُغضب “تل أبيب”: إسرائيل تسعى للتأثير على السياسة الأمريكية وهناك خلافات مع نتنياهو

الاستخبارات الأمريكية تحذر ترامب : نتنياهو سيحاول تخريب الصفقة مع إيران

شهيد وأربع إصابات بغارة على خان يونس جنوب قطاع غزة

على نتنياهو أن يهدأ ويستخدم راسه ..ترامب: طلبت من إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان والرد كان إيجابيا

الأخبار الرئيسية

IMG_5255

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 13 آخرين في معارك جنوب لبنان

مصادر فلسطينية : الرد على ورقة ميلادنوف المعدلة حول غزة خلال أيام وسيكون ايجابياً..

تدخل غير مسبوق ..ترامب يربط دعمه لنتنياهو إنتخابياً بـ "العقلانية" والالتزام بمذكرة التفاهم مع إيران

إعلام عبري: إسرائيل فقدت قدرتها على صياغة ملامح الشرق الأوسط وإيران هي الأقوى في المنطقة.. وموازين القوى تبدلت

تصريحات جديدة لنائب ترامب تُغضب “تل أبيب”: إسرائيل تسعى للتأثير على السياسة الأمريكية وهناك خلافات مع نتنياهو