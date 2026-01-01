10 شهداء منذ الفجر.. ثلاثة شهداء بينهم مصوّر صحفي بقصف على مخيم البريج

غزة/سما/

استشهد عشرة مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم السبت، جراء سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال، مساء اليوم، على منزل لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم المصور الصحفي في قناة الجزيرة مباشر أحمد سمير وشاح، إضافة إلى سباعي أبو حسنة ومحمد أبو غرقود.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد المواطن محمد أسامة عبد العزيز سبع العيش، وأصيب سبعة آخرون جراء قصف استهدف تجمعًا للمواطنين غربي المدينة.

كما أصيب مواطنان بجروح خطيرة إثر غارة استهدفت تجمعًا للمواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن كمال أحمد السيد (62 عامًا)، إثر إصابته برصاص أطلقته زوارق الاحتلال باتجاه خيام النازحين على شارع الرشيد بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت المواطنة تغريد زملط برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب مواطن آخر بعد وقت قصير برصاص الاحتلال في البلدة ذاتها.

وفي ساعات الصباح، استشهد المواطن أحمد منير الظاظا، وأصيبت امرأة من عائلة أبو وردة، إثر استهدافه بصاروخ في محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة قد استشهدوا فجر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة.