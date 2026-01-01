الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.. هذه تفاصيله

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتفاق بين إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار ، بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات بين الطرفين في واشنطن.

وقالت الوزارة إن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية، مبينة أن الاتفاق يقضي باستبعاد الجهات المسلحة غير التابعة للدولة من المناطق التجريبية في لبنان.

وأضافت، أن خطوات فرض سيطرة الجيش اللبناني ستمهد الطريق نحو اتفاق شامل للسلام والأمن مع إسرائيل.

كما أشار بيان الخارجية الأمريكية، إلى أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره الحكومتان السياديتان للبلدين حصرا.

وأكدت رفض واشنطن أي محاولة من أي دولة أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة.

وأوضح البيان الأمريكي، أن إسرائيل ولبنان يعيدان التأكيد على خلو علاقاتهما من أي نيات عدائية متبادلة، كما أكد على التزامهما بمواصلة المفاوضات المباشرة لحل الملفات العالقة والتوصل لاتفاق شامل.

ولفتت إلى أن الإطار الأمني بين لبنان وإسرائيل يتضمن تفكيك الجماعات المسلحة غير الحكومية ومنع عودتها، موضحة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يبرم مباشرة بين حكومتي لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

جميع الأطراف دانت هجمات إيران على دول المنطقة وأنشطتها التي تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن رفضها التام لأي مسار منفصل أو مواز للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان.

وأكدت عزم الولايات المتحدة دعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته لتمكينه من بسط السيادة الفعالة على كامل أراضيه.

وأشار البيان، إلى أن "إسرائيل أكدت أن أمنها وصون أراضيها لا يتحققان إلا بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية كما تتمسك بالمفاوضات المباشرة تحت قيادة واشنطن لحل القضايا العالقة وتحقيق السلام".

بدوره شدد لبنان على الاحترام المتبادل للحدود الدولية والوقف العاجل والكامل للأعمال القتالية، مؤكدا تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة.