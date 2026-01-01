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نتنياهو: نزع سلاح حماس سيتم بالتنسيق مع مجلس السلام الأمريكي

الخميس 04 يونيو 2026 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نزع سلاح حماس سيتم بالتنسيق مع مجلس السلام الأمريكي



القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن آليات التنسيق مع الجانب الأمريكي فيما يخص مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن القرارات المرتبطة بنزع سلاح حركة حماس وتوقيت تنفيذ هذه الخطوات ستتم عبر مشاورات مباشرة مع "مجلس السلام". وأوضح نتنياهو أن هذا المجلس، الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، يتولى مهمة الإشراف على مراحل وقف إطلاق النار التدريجي.

وأكد نتنياهو، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن حكومته بصدد تحديد طبيعة التحركات القادمة في القطاع بالتعاون مع الهيئة الأمريكية المستحدثة، قائلاً: "سنتخذ القرار بشأن توقيت ونوع الإجراءات في غزة بالاتفاق مع مجلس السلام". وتأتي هذه التصريحات في ظل غياب أي تعقيب رسمي فوري من قبل المجلس أو الإدارة الأمريكية حول آليات هذا التعاون الميداني.

يُذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أقرت في منتصف يناير الماضي هيكلية متكاملة لإدارة ما أسمته "المرحلة الانتقالية" في قطاع غزة. وتتضمن هذه الهيكلية أربعة أجسام رئيسية هي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، وهي الهيئات التي تهدف إلى صياغة الواقع الأمني والسياسي الجديد في القطاع.

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