9 شهداء وجرحى فجر اليوم بقصف شقق سكنية في قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد من المدنيين، في ظل قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق مأهولة بالسكان في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت أربع شقق سكنية في الأحياء الغربية والجنوبية من مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

وفي حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية تعود لعائلة الغول داخل عمارة "أبو غوري" قرب موقف أبو الأمين، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، وفق ما أعلنه جهاز الدفاع المدني.

كما قصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، بينما أُصيبت سيدة جراء استهداف شقة لعائلة مهنا قرب دوار أبو يوسف القوقا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي هجوم آخر، استشهد خمسة مدنيين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية لعائلة لبد في شارع المخابرات شمال غربي المدينة، فيما أفاد سكان محليون باندلاع حريق داخل الشقة المستهدفة المجاورة لأبراج الكرامة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين.

كما تعرض شارع صلاح الدين لقصف مدفعي متزامن مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية شرقي الطريق في محيط وادي غزة.

أما في جنوب القطاع، فقد أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائفها باتجاه بحر مدينة خانيونس، في حين كثفت الدبابات الإسرائيلية إطلاق النار على المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.

كما شهدت أجواء خانيونس تحليقا منخفضا للطائرات الإسرائيلية المسيرة، وسط استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.