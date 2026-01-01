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ترامب: تحدثنا إلى “حزب الله” للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي ونحاول الفصل ب

الخميس 04 يونيو 2026 01:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: تحدثنا إلى “حزب الله” للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي ونحاول الفصل ب



وكالات / سما/

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأن واشنطن “تحاول فصل إيران عن التوترات في لبنان”.
وأضاف: “تحدثنا مع حزب الله، ولم نكن نعلم أنهم يتحدثون – لقد تحدثنا معهم بالفعل للمرة الأولى. بالأمس اتفقوا على عدم إطلاق النار”.
وقال عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لقد كان شريكا رائعا لي، وليس كذلك بالنسبة للآخرين، لكنه كان مفيدا جدا لي.

وقال إنّ ملف وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن أي ملف مماثل في أي مكان آخر من العالم، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة تحاول الفصل بين مسألة فتح مضيق هرمز والقتال الدائر في لبنان.
وفي ما يتعلق بإيران، أكد ترامب أنّها “مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة”، مُشدداً على أنَّ واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي.
وذكر ترامب أنّ المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وقد تنعقد جولة من المحادثات بحلول نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أنّ هذه المفاوضات قد تفضي إلى نتائج مع نهاية الأسبوع أيضاً.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أنّ إيران “على وشك التوقيع على اتفاق”، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تفضّل التوصل إلى اتفاق مكتوب مع طهران إذا كان ذلك ممكناً.
كذلك، قال ترامب إنّ “الوضع المتعلق بإيران مُتقلب، وأي شيء يمكن أن يحدث”، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب، بما في ذلك اليورانيوم عالي التخصيب، “في وقت ليس ببعيد”.

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