رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد سارة نتنياهو بإرسال زوجها إلى السجن

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل جديدة عن التصعيد في العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحسب موقع "واللا" العبرية، فإن ترامب هدد سارة نتنياهو، بإيداع زوجها السجن، وطرد نجلهما يائير من ميامي، وتجميد ممتلكات العائلة في الولايات المتحدة، وذلك إذا لم تقنع نتنياهو بالتراجع عن خطته لاستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل الموقع العبري عن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني، الذي كان مقربا في السابق من عائلة نتنياهو، قوله إنه يمتلك "معلومات حصرية" من مصدر مسؤول في البيت الأبيض، تؤكد أن ترامب اتصل بسارة نتنياهو وطالبها بـ"الاعتناء بنتنياهو، وإلا سيضعه في السجن"، حسب تعبير ماني.

وكتب ماني في تغريدة على منصة "إكس": "معلوماتي الحصرية من خلال مصادري في البيت الأبيض، تؤكد اتصال ترامب بسارة نتنياهو، ومطالبتها بالاعتناء بنتنياهو وإلا سيسجنه، ويطرد يائير من الولايات المتحدة، ويجمد أصولهم هناك".

وأضاف أن ترامب وعد سارة بمنح كامل أفراد عائلة نتنياهو حق اللجوء السياسي في الولايات المتحدة، إذا تعرض نتنياهو للهزيمة في الانتخابات المرتقبة.

ووفقا لرواية ماني، قالت سارة للرئيس الأمريكي: "أنا معك"، ثم دخلت غرفة نتنياهو وصرخت في وجهه بصوت عال، لدرجة هزت أركان مقر إقامة رئيس الوزراء. وأعقب ذلك اتصال هاتفي أجراه نتنياهو بترامب، أقر خلاله بأنه "خضع" للطلب الأمريكي.

ويأتي هذا التطور بعد أن كان ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا عاصفا مع نتنياهو مساء الاثنين الماضي، أبدى فيه غضبا بالغا من حجم الضرر الذي لحق بالمدنيين في لبنان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إن ترامب صرخ في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذكره بالدعم الذي قدمه له في سياق الإجراءات القانونية المتخذة ضده، قائلا: "أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهونك الآن، والجميع يكرهون إسرائيل بسبب تصرفاتك".