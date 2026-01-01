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إعلان هام بخصوص امتحان الثانوية العامة 2026 للطلبة داخل قطاع غزة

الأربعاء 03 يونيو 2026 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام بخصوص امتحان الثانوية العامة 2026 للطلبة داخل قطاع غزة



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة قطاع غزة سيبدأ بتاريخ 20/6/2026، وذلك من خلال نظام الامتحانات الإلكتروني، حيث سيتقدم الطلبة للامتحانات عبر برمجية وايز سكول وفق الآليات والتعليمات التي ستعلنها الوزارة.

واكدت الوزارة أنه في حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية، وتوفر الجاهزية اللازمة لعقد الامتحانات بشكل وجاهي ورقي، *فسيتم استكمال الامتحانات المتبقية داخل القاعات الامتحانية بصورة وجاهية*، وفق الترتيبات والإجراءات التي ستعلن عنها الوزارة في حينه.

واهابت الوزارة بجميع الطلبة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عنها للاطلاع على التعليمات والتفاصيل المتعلقة بسير الامتحانات.

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