الاحتلال يواصل خروقاته و ينسف منازل مواطنين على مستوى قطاع غزة

غزة / سما /

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومباني سكنية في مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30.

ونقلت مصادر صحفية، أن الاحتلال نفذ 5 عمليات تفجير للمنازل في القطاع حيث دوت انفجارات عنيفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ناجمة عن عمليات النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير ونسف لمنازل ومبانٍ سكنية في مناطق شمال شرقي المدينة.

وذكروا أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من المناطق المستهدفة، في حين سُمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة، مشيرين إلى أن الاحتلال كثف خلال الأيام الماضية عمليات التجريف والإحراق في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة ودخانية في المناطق المحاذية لمستشفى حمد جنوب شرقي مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.