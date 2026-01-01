  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته و ينسف منازل مواطنين على مستوى قطاع غزة

الأربعاء 03 يونيو 2026 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته و ينسف منازل مواطنين على مستوى قطاع غزة



غزة / سما /

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل ومباني سكنية في مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك بعد ساعات من شنه هجمات أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 30.

ونقلت مصادر صحفية، أن الاحتلال نفذ 5 عمليات تفجير للمنازل في القطاع حيث دوت انفجارات عنيفة في المناطق الشرقية لمدينة غزة، ناجمة عن عمليات النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير ونسف لمنازل ومبانٍ سكنية في مناطق شمال شرقي المدينة.

وذكروا أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة من المناطق المستهدفة، في حين سُمعت أصوات الانفجارات من مسافات بعيدة، مشيرين إلى أن الاحتلال كثف خلال الأيام الماضية عمليات التجريف والإحراق في المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار كثيف وقنابل إنارة ودخانية في المناطق المحاذية لمستشفى حمد جنوب شرقي مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

 

الأكثر قراءة اليوم

في وداع رئيس الموساد.... نتنياهو: النظام الإيراني سيسقط في نهاية المطاف

تطورات مفاجئة في العراق.. “عصائب أهل الحق” تقرر بشكل مفاجئ بفك الارتباط بالحشد والاندماج في الدولة

إسرائيل تشن هجومًا عنيفًا على فرنسا بعد قرار تحجيم مشاركتها في معرض دفاعي دولي: مخزٍ تنضح منه دوافع سياسية وتجارية

الرئيس السيسي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الدائم في الشرق الأوسط

تقرير : المفاوضات الأميركية الإيرانية تعود إلى مسارها الصحيح

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,942 شهيداً

في معضلة سلاح حماس ..محسن ابورمضان

الأخبار الرئيسية

"لم ينس أحد غزة" .. روبيو : خطة غزة تتطلب نزع سلاح "حماس"

ايران تقصف قواعد أمريكية في الخليج و​أضرار وإصابات جراء هجوم على مطار بالكويت

إسرائيل تشن هجومًا عنيفًا على فرنسا بعد قرار تحجيم مشاركتها في معرض دفاعي دولي: مخزٍ تنضح منه دوافع سياسية وتجارية

ميلادنوف عقبة في طريق الاتفاق..“حماس”: الحديث عن رفضنا تسليم الحكم في غزة أكاذيب مضللة تهدف إلى توفير غطاء لإسرائيل لمواصلة حربها

أبو عبيدة: عدونا يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا لكنه سيدفع الثمن وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها كاملة