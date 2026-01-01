حريق يلتهم مناطق جبلية واسعة جنوب الخليل

السبت 30 مايو 2026 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

تواصل طواقم الدفاع المدني في محافظة الخليل، منذ ساعات، جهودها لإخماد حريق هائل اندلع في مخلفات وإطارات مطاطية بمنطقة جبلية وعرة في منطقة طاروسة بين بلدتي دورا ودير سامت جنوب المحافظة، وسط استنفار واسع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وشاركت في عمليات الإطفاء ثلاثة مراكز للدفاع المدني، إلى جانب فرق من المتطوعين، ومعدات ثقيلة تابعة للدفاع المدني والهيئات المحلية المجاورة، إضافة إلى مساندة المواطنين، في محاولة لمحاصرة النيران والحد من الأضرار البيئية والمادية الناجمة عن الحريق.

وجاءت عمليات المتابعة بإشراف مباشر من رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اللذين أجريا اتصالا هاتفيا مع مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابته، للاطلاع على تطورات عمليات الإخماد والإجراءات المتخذة للسيطرة على الحريق.

وأكد ثوابته خلال الاتصال أن طواقم الدفاع المدني تكثف جهودها لمحاصرة النيران والسيطرة عليها بأسرع وقت ممكن، بهدف الحد من الأضرار البيئية والمادية التي خلفها الحريق في المنطقة الجبلية.

وفي السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق إضافية، مع فتح تحقيق للوقوف على أسبابه، وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتسببين بإشعال النيران، لما تسببت به من أضرار بيئية ومادية واسعة.

يشار الى ان اعمدة الدخان قد انتقلت الى مساحات شاسعة في مناطق جنوب الخليل ووصلت الى مناطق النقب.

