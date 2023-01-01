إسرائيل تصعد حملتها الـدموية ..اربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

السبت 30 مايو 2026 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ233 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى الضابط في الدفاع المدني سالم زهدي قريقع في قصف مدخل منزل قرب بالميرا في حي الرمال وسط غزة وأصيب اثنين آخرين.
كما إغتالت إسرائيل المواطن أحمد علي حلس (37) عاما اثر استهدافه قرب ساحة الشوا وسط مدينة غزة فيما اصيب ثلاثة مواطنين بجراح.

يذكر ان الشهيد ارتقت عائلته في مخيم النصيرات بتاريخ السابع من مارس عام 2024 وكان الناجي الوحيد واليوم يلتحق بعائلته شهيداً.

وقطعت دبابات الاحتلال طريق صلاح الدين الذي يصل مدينة غزة بالمنطقة الوسطى.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال رفح ايضا.
الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 922 اضافة إلى 2786 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 781 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72819 شهيدا و172894 مصابا.

