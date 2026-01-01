  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

السبت 30 مايو 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأحد غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

مشروع روسي ثوري لاستبدال الأعضاء وإيقاف الشيخوخة ..

غزة : 4 شهداء وإصابة مدنيين في تصعيد اسرائيلي كبير

كوشنر يمارس ضغوطا كبيرة داخل البيت الأبيض لمنع إتمام الصفقة بين واشنطن وطهران

سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تصعد حملتها الـدموية ..اربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال 24 ساعة في قطاع غزة

رداً على هجمات طهران على منشآتها.. صحيفة أمريكية تكشف مشاركة الإمارات في الحرب على إيران

كوشنر يمارس ضغوطا كبيرة داخل البيت الأبيض لمنع إتمام الصفقة بين واشنطن وطهران

مصادر إيرانية : ترامب يتعمد "الخلط بين الحقيقة والكذب”.. والرئيس الامريكي يعلن انه سيعطي القرار النهائي بشأن الاتفاق قريباً

ترامب: رفع الحصار البحري واستخراج الغبار النووي بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية