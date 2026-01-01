استطلاع القناة 13 العبرية : نصف الإسرائيليين يريدون إسقاط حكومة نتنياهو

السبت 30 مايو 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة 13 العبرية أن غالبية الجمهور متأكدون من المرشح الذي سيصوتون له في الانتخابات المقبلة، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة الناخبين الذي أُجري مساء يوم الجمعة.

كما يُظهر الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يرغبون في استمرار الحكومة الحالية بعد الانتخابات، بينما يُبدي 20% منهم اهتمامًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

 بالإضافة إلى ذلك، يرى نصف الجمهور أن معالجة قضية استقطاب المتشددين دينيًا تُعدّ عاملًا حاسمًا في تحديد الحزب الذي سيصوتون له، مع ارتفاع هذه النسبة بشكل خاص بين ناخبي أحزاب الائتلاف، حيث بلغت 80%.

عندما سُئل الناخبون عن الائتلاف الذي يرغبون برؤيته في الكنيست المقبل، أعرب 25% من المستطلعين، عن رغبتهم في استمرار الحكومة الحالية بعد الانتخابات. بينما فضّل 20% حكومة وحدة وطنية، ورغب ما يقارب نصف الجمهور في حكومة تتألف بالكامل من المعارضة الحالية، 24% منهم يريدونها بدون الأحزاب العربية، و23% مهتمون بالتعاون بين القطاعات.

وحول مدى تأثير الجدل الدائر حول تجنيد الحريديم على تصويتهم: فبالنسبة لـ 33% من ناخبي الائتلاف، تُعدّ هذه القضية مهمة، بينما يرى 26% منهم أنها ذات تأثير متوسط، ويعتقد 35% منهم أن تجنيد الحريديم ليس مشكلة. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة اليهودية، فإن هذه القضية متأصلة في ناخبيهم: إذ يعتبر 80% منهم تجنيد الحريديم قضية مهمة، بينما يبدي 13% منهم موقفاً متردداً، ولا يكترث بها سوى 6% منهم.

