رداً على هجمات طهران على منشآتها.. صحيفة أمريكية تكشف مشاركة الإمارات في الحرب على إيران

وكالات / سما/

في تطور يكشف جانباً خفياً من الحرب الأخيرة على إيران، أفاد تقرير أميركي بأن الإمارات العربية المتحدة شاركت بشكل مباشر في العمليات العسكرية ضد طهران، ونفذت عشرات الغارات الجوية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في انخراط أعمق بكثير مما كان معروفاً سابقاً في الحملة العسكرية التي قادتها واشنطن وتل أبيب.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، بدأت الضربات الإماراتية خلال الأيام الأولى للحرب واستمرت حتى اليوم التالي لإعلان وقف إطلاق النار، مستهدفة مواقع إيرانية استراتيجية في الخليج ومضيق هرمز.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة، أن الهجمات نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين قدمتا معلومات استخبارية للإمارات، وشملت أهدافاً في جزيرتي قشم وأبو موسى، وميناء بندر عباس، ومصفاة النفط في جزيرة لافان، إضافة إلى مجمع عسلوية للبتروكيماويات.

وأشار التقرير إلى أن بعض الضربات استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية رداً على الهجمات التي نفذتها طهران ضد البنية التحتية النفطية والغازية الإماراتية. كما أوضح أن الهجوم على مجمع عسلوية، الذي نُفذ بالتعاون مع إسرائيل، أثار ردود فعل دولية واسعة ودفع الولايات المتحدة إلى مطالبة إسرائيل بوقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

ويكشف التقرير، أن دول الخليج كانت قد أعلنت قبل اندلاع الحرب أنها لن تسمح باستخدام أجوائها أو قواعدها العسكرية لتنفيذ هجمات ضد إيران، إلا أن بعض هذه الدول عدلت موقفها بعد بدء المواجهات وتصاعد الهجمات الإيرانية على مدن الخليج ومطاراتها ومنشآتها الحيوية.

وبحسب المعلومات الواردة، كانت الإمارات الأكثر تعرضاً لهذه الهجمات، إذ استهدفتها إيران بأكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيّرة، وهو عدد يفوق ما أطلقته على أي دولة أخرى، بما فيها إسرائيل.

وأدى هذا التصعيد إلى تعميق الخلافات داخل الخليج. فوفق التقرير، اشتكت السعودية للولايات المتحدة في أوائل أبريل من أن الضربات الإماراتية تزيد احتمالات تعرض منشآت الطاقة في المنطقة لهجمات إيرانية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط واهتزاز الأسواق العالمية.

وأضاف التقرير أن الرياض سعت إلى دفع واشنطن للضغط على أبوظبي لوقف الهجمات الانتقامية، والانضمام إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجمات التي استهدفت الإمارات وتداعياتها، فيما لم يصدر أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من السلطات السعودية، كما رفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد أبدى خلال الحرب استياءه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب رفض المملكة المشاركة في عمليات عسكرية منسقة ضد إيران، الأمر الذي عمّق التباينات بين القوتين الخليجيتين.

وتزامن ذلك مع خطوات إماراتية أخرى عكست تشدداً متزايداً تجاه إيران، من بينها دعم مشاريع قرارات في الأمم المتحدة تتيح استخدام القوة إذا لزم الأمر لكسر السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، إضافة إلى إجراءات اقتصادية استهدفت مصالح إيرانية داخل الإمارات.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق مدارس ونوادٍ مرتبطة بطهران في دبي، وفرض قيود على منح التأشيرات وحقوق العبور للمواطنين الإيرانيين، ما أدى إلى تقليص أحد أهم المنافذ الاقتصادية التي استفادت منها إيران خلال سنوات العقوبات الغربية.

وردت طهران مراراً باتهام الإمارات بالانضمام إلى الحملة العسكرية الأميركية - الإسرائيلية ضدها.

ورغم هذه المشاركة، يلفت التقرير إلى أن حجم العمليات الإماراتية بقي محدوداً مقارنة بالحملة الجوية الأميركية والإسرائيلية التي شملت أكثر من 20 ألف ضربة، معتبراً أن الدور الإماراتي كان في معظمه رمزياً من الناحية العسكرية.

إلا أن التقرير يحذر من أن هذا النهج قد يجعل الإمارات هدفاً أكبر لإيران خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد تعرض ميناء الفجيرة النفطي لهجوم إيراني في أيار الماضي، إضافة إلى سقوط طائرة مسيّرة أُطلقت من العراق قرب محطة الطاقة النووية الإماراتية.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت أبوظبي تتبنى مقاربة أكثر ميلاً إلى الحلول الدبلوماسية، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد منشآتها الحيوية. وبحسب التقرير، كان الرئيس الإماراتي من بين القادة الإقليميين الذين شجعوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق سلام مع إيران خلال اتصال جرى مطلع أيار.

ويخلص التقرير إلى أن الحرب الأخيرة عمّقت التحالف بين الإمارات وإسرائيل، إذ أبدى مسؤولون إسرائيليون ارتياحاً كبيراً للدور الإماراتي خلال المواجهات، معتبرين أن العلاقة بين الجانبين باتت تمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

كما كشف أن إسرائيل أرسلت بطاريات "القبة الحديدية" وقوات عسكرية للمساعدة في حماية الإمارات خلال الحرب، ولا يزال العشرات من الجنود الإسرائيليين منتشرين في منشأة عسكرية داخل الدولة الخليجية، فيما أجرى عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بينهم بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس الأركان، زيارات سرية إلى الإمارات لتنسيق المواقف بشأن إيران.

وبينما تكشف هذه المعطيات جانباً خفياً من الحرب، فإنها تظهر أيضاً حجم التحولات التي تشهدها المنطقة، حيث لم تعد التحالفات تُقاس فقط بالمواقف السياسية المعلنة، بل بالأدوار العسكرية التي تُدار بعيداً عن الأضواء.