غزة : 4 شهداء وإصابة مدنيين في تصعيد اسرائيلي كبير

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق إطلاق النار في غزة والمُبرم في أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٥، باستهداف المدنيين وتنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي، إضافة لمحاولة نشر الفوضى وزعزعة الأمن من خلال استهداف عناصر الشرطة في القطاع.

واستشهد ، مساء الجمعة ،مواطن وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بتوغل مفاجئ لآليات الاحتلال، حيث تمركزت دبابات وجرافات عسكرية في محيط جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي وسط القطاع.

وخلال الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة، ارتقى ٣ شهداء وأصيب عدد من المواطنين في استهداف إسراييلي لنقطة أمنية محيط منطقة المسلخ بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وعرف من الشهداء، الشرطي حسام مازن شُراب ولشهيد محمد أسامة الددا.

وفي مدينة غزة، وصل ٥ مصابون إلى مستشفى السرايا الميداني، جراء قصف من الطيران المروحي لحواصل عمارة حرز قرب ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي بين الحين والآخر مناطق متفرقة من شمال شرق وشرقي غزة. كما تجدد إطلاق نار من قبل آليات الإحتلال جنوب شرق خان يونس جنوباً، ووصول طلقات نارية لمنطقة البلد في المدينة.

وفجر اليوم، شهدت مختلف محاور قطاع غزة حالة من التوتر والاستنفار الميداني المتواصل، مع استمرار التحركات العسكرية وأعمال الرصد على امتداد المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع، وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية والحربية في الأجواء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر احضائية لها، ارتفاع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 922 شهيدًا، إلى جانب 2786 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في القطاع.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفًا و819 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 172 ألفًا و894 مصابًا.