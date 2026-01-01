الاحتلال يخنق بيت أمر ويضعها تحت حصار عسكري مشدد

الجمعة 29 مايو 2026 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

حُرم آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، من أداء صلاة الجمعة في مساجد بلدة بيت امر شمال الخليل، بعد أن فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا عسكريا مشددا على البلدة، وأغلقت مداخلها وأحياءها منذ يوم امس.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عياد عوض، إن قوات الاحتلال فرضت نظام حظر التجوال فعليًا على البلدة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المساجد، ما أدى إلى تعطيل صلاة الجمعة وحرمان آلاف الأهالي من أدائها.

وأوضح أن قوات الاحتلال أغلقت أكثر من 30 شارعًا وطريقًا داخل البلدة بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، فيما انتشر الجنود بشكل مكثف في الأحياء ووسط البلدة، واحتجزوا عددًا من المواطنين وأجبروهم على الجلوس على الأرض، وسط عمليات تنكيل واستفزاز متواصلة.

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال أغلقوا المخابز والصيدليات، ومنعوا أصحاب المحال التجارية من فتح أبوابها، ما فاقم معاناة السكان وشلّ الحركة بشكل كامل داخل البلدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت والرصاص المطاطي باتجاه منازل المواطنين والأحياء السكنية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، في ظل حالة من التوتر التي سادت البلدة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، عبر الحصار والإغلاقات والاعتداءات اليومية التي تستهدف حياتهم وحرية تنقلهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

