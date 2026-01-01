  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار

الجمعة 29 مايو 2026 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاليباف : نحصل على المكاسب بالصواريخ وليس بالحوار



طهران / وكالات /

كشف رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس وفد إيران التفاوضي محمد باقر قاليباف في رسالة من ثلاث نقاط عن الموقف الإيراني بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة.
وكتب قاليباف على منصة “إكس”: “نحن لا نحصل على المكاسب بالحوار، بل بالصواريخ، وفي التفاوض فقط نوضحها للآخر”.

وأضاف: “لا نثق بالضمانات ولا بالأقوال، فقط السلوكيات هي المعيار. لن يتم اتخاذ أي إجراء قبل إجراء الطرف المقابل”.
وأكد أن “المنتصر في أي اتفاق هو من يكون بعد يومٍ منه أفضل استعدادا للحرب”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة مفاوضات مكثفة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026.
وتحدثت أنباء عن توصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى مسودة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكنها ما زالت تنتظر توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهائي في ظل استمرار التوتر.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

"أكسيوس": واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق هام بانتظار موافقة ترامب ليصبح مبرما ونهائيا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية

زامير : سنواصل التوغل في لبنان وسنوسع عملياتنا العسكرية ولن نسمح بأي “ملاذ آمن” لحزب الله

هآرتس : إراقة الدماء واستمرار الحروب في غزة ولبنان وإيران تخدم مصالح نتنياهو الشخصية ومتجهون لمرحلة خطيرة

IMG_5019

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

IMG_5016

سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة