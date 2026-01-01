الاتحاد الأوروبي: وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية "مرز"

القدس المحتلة/سما/

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن الوضع بالنسبة للفلسطينيين في القدس الشرقية لا يزال مزرياً، مشيرا إلى ما شهدته منطقة سلوان على وجه الخصوص، من "تصعيد خطير في عمليات الإخلاء القسري والهدم".

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يوم الجمعة، أنه في منطقتي بطن الهوى وحي البستان، تم إجلاء أكثر من 50 عائلة، أي ما يعادل نحو 300 شخص، من منازلهم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ويواجه ما يقرب من 200 منزل خطر الإخلاء أو الهدم الوشيك في هاتين المنطقتين وحدهما.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وأنشطتها، بما في ذلك داخل وحول القدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولا تُعفي القوانين الإسرائيلية، إسرائيل، من الوفاء بالتزاماتها بإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تُوفر الحماية للسكان المحليين.

وبين أن الإجراءات الأحادية المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء والهدم ومصادرة المنازل، لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع المتوتر بالفعل وإلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

ودعا "السلطات الإسرائيلية المختصة إلى وضع حد لهذه الممارسات والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".