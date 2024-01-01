ترامب يتحدث عن دواء يحيي الموتى..

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل، عندما أدلى بتصريح عابر مفاده أن دواء جديدا (لم يكشف عن اسمه) يمكنه إعادة المرضى الذين فارقوا الحياة إلى عالم الأحياء.

وقال ترامب في الفيديو المتداول: "لقد تعاملنا مع أشخاص كانوا في عداد الموتى. كان لدينا شخص تلقى الصلاة الأخيرة (last rites)، وذهب، وكان أطفاله يبكون وكل شيء، ثم بدأنا في إعطائه هذا الدواء، فتحسنت حالته وعاد إلى الحياة. إنه يعمل".

وهذا التصريح رغم أنه من أسبوع إلا أنه انتشر مرة جديدة على نطاق واسع وسط موجة كبيرة من الاستغراب، خاصة أن أي تصريح مماثل كان سيطلق أياما من التغطية الإعلامية المكثفة، بوصفه نقطة تحول كاشفة في تاريخ الطب.

وبالعودة للفيديو، يمكن ملاحظة أن ترامب كان يتحدث عن "قانون الحق في المحاولة" (Right to Try Act)، وهو تشريع تم إقراره خلال ولايته الأولى، ويسمح للمرضى في المراحل النهائية بتجربة علاجات قد تعتبر شديدة الخطورة أو غير مجربة بشكل كاف.

غير أن ترامب، بأسلوبه النمطي، يبدو أنه أخذ فكرة تحسن حالة مريض يائس فجأة (وهو أمر نادر الحدوث لكنه يحدث أحيانا)، وقام بتضخيمها إلى درجة مبالغ فيها جدا، مما جعلها تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم خيال علمي أو قصة زومبي.

وقد سخر النشطاء من هذا التصريح، وكتب أحدهم: "ربما كان هو ذلك المريض الذي يتحدث عنه".

وكتب آخر ساخرا: "الجد البرتقالي يفقد صوابه. هل يعود الموتى إلى الحياة؟ هل هو متأكد أن ستيفن ميلر لم يعضّ هؤلاء الناس في رقابهم ثم عادوا إلى الحياة؟".

ويشار إلى أن "قانون الحق في المحاولة" نفسه يثير جدلا واسعا بين الخبراء. فقد ذكرت صحيفة "ستات" الطبية في عام 2024 أن المرضى كان لديهم بالفعل خيار اللجوء إلى علاجات تجريبية قبل إقرار هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يرى منتقدو القانون أنه قوض حق المرضى في اللجوء إلى القضاء إذا ما تعرضوا لاستغلال من قبل أطباء غير مؤهلين في لحظة ضعفهم الشديد.

