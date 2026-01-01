استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة معاريف تراجعًا ملحوظًا في شعبية حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت، بعد نحو خمسة أسابيع من اندماجه مع يائير لابيد. وبحسب الاستطلاع، هبط الحزب إلى 22 مقعدًا، بخسارة ستة مقاعد دفعة واحدة.

بعد التراجع الكبير الذي شهده تحالف "معاً"، تراجعت كتلة المعارضة بمقعد واحد هذا الأسبوع، لتصل إلى 58 مقعداً. وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

في كتلة الائتلاف، التي تعززت بحصولها على 52 مقعدًا، يستمر تراجع حزب الليكود، الذي خسر هذا الأسبوع مقعدًا آخر وانخفض إلى 23 مقعدًا فقط.

كما يُظهر استطلاع صحيفة "معاريف" أن المستفيد الأكبر حتى الآن من الاندماج هو غادي آيزنكوت ، الذي ارتفعت قائمته بمقعدين إضافيين هذا الأسبوع، لتصل إلى 17 مقعدًا.

لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لمن ستصوت؟ كانت الإجابات كالتالي: الليكود 23، معا 22، ياشار! 17، الديمقراطيون 10، عوتسما يهوديت 9، يسرائيل بيتينو 9، شاس 9، اليهودية التوراتية الموحدة 7، حداش-تعل 6، الموحدة 4، الصهيونية الدينية 4.