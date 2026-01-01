  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..

الجمعة 29 مايو 2026 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : انهيار مفاجئ لتحالف بينيت ـ لابيد..



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع جديد نشرته صحيفة معاريف تراجعًا ملحوظًا في شعبية حزب "معًا" بقيادة نفتالي بينيت، بعد نحو خمسة أسابيع من اندماجه مع يائير لابيد. وبحسب الاستطلاع، هبط الحزب إلى 22 مقعدًا، بخسارة ستة مقاعد دفعة واحدة.

بعد التراجع الكبير الذي شهده تحالف "معاً"، تراجعت كتلة المعارضة بمقعد واحد هذا الأسبوع، لتصل إلى 58 مقعداً. وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

في كتلة الائتلاف، التي تعززت بحصولها على 52 مقعدًا، يستمر تراجع حزب الليكود، الذي خسر هذا الأسبوع مقعدًا آخر وانخفض إلى 23 مقعدًا فقط.

كما يُظهر استطلاع صحيفة "معاريف" أن المستفيد الأكبر حتى الآن من الاندماج هو غادي آيزنكوت ، الذي ارتفعت قائمته بمقعدين إضافيين هذا الأسبوع، لتصل إلى 17 مقعدًا.

لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لمن ستصوت؟ كانت الإجابات كالتالي: الليكود 23، معا 22، ياشار! 17، الديمقراطيون 10، عوتسما يهوديت 9، يسرائيل بيتينو 9، شاس 9، اليهودية التوراتية الموحدة 7، حداش-تعل 6، الموحدة 4، الصهيونية الدينية 4.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : حرب مسيرات حزب الله تتصاعد وتنذر بانفجار أوسع للمواجهة في غزة والصفة ..

اتهمت ترامب بـ"الاعتداء الجنسي".. العدل الأميركية تفتح تحقيقاً مع الكاتبة إي جين كارول

نتنياهو يعلن تجاوز قواته نهر الليطاني في لبنان..

"جعجع يتصرف كأنه موسى" ..جنبلاط: قيادة حزب الله باتت تحت التأثير الإيراني كاملا

الإعلام العبري :سلاح الجوّ أوهن من سحق الحزب والشمال منطقة أشباحٍ والمستوطنون يتهّمون الجيش والحكومة بالكذب

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

"هآرتس" تتحدث عن هدف كبير تسعى إليه إسرائيل في لبنان لا يتعلق بنزع سلاح حزب الله

الأخبار الرئيسية

IMG_5019

المُفكِّر الأمريكيّ سكوت هورتون: إسرائيل الأكثر إجرامًا بالعالم ولا يُهمنّي أمنها وتبتّز الغرب بتدميره بحسب (عقيدة شمشون)

IMG_5016

سي ان ان: تحليل لصور أقمار اصطناعية يظهر استعادة إيران بسرعة لترسانتها الصاروخية الضخمة

الاحتلال يواصل تصعيده الدموي : شهداء بخان يونس وقصف منازل بغزة والوسطى

"حماس" تحذر من انهيار اتفاق غزة بعد قتل إسرائيل 20 فلسطينياً خلال 48 ساعة

مصدر إسرائيلي: المرشد الإيراني لم يوافق على الاتفاق وبالتالي ترامب لن يوافق عليه] المرشد الإيراني مجتبى خامنئي