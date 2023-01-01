سيناتور ديمقراطي يهاجم دعم واشنطن لإسرائيل..

واشنطن / وكالات /

انتقد السيناتور الأميركي كريس فان هولين موقف الحزب الديمقراطي من إسرائيل، داعياً إلى وقف الدعم العسكري لها ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بخطة زمنية واضحة لتنفيذ حل الدولتين.

وقال فان هولين إن الحزب الديمقراطي، مثل الحزب الجمهوري، أخفق في التعامل مع المسألة الإسرائيلية الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ"الدعم الانعكاسي وغير المشروط" من جانب واشنطن للحكومات الإسرائيلية، رغم تعارض سياساتها مع المصالح والقيم الأميركية.

ودعا فان هولن، في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى تغيير جذري في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، يقوم على استخدام النفوذ الأميركي لفرض حل الدولتين، وربط المساعدات العسكرية الأميركية بشروط سياسية واضحة، تشمل إنهاء الاحتلال ووقف السياسات التي تعرقل إقامة دولة فلسطينية.

خطة زمنية لحل الدولتين

واقترح السيناتور الديمقراطي وقف الدعم العسكري الممول من دافعي الضرائب الأميركيين ما لم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بخطة زمنية واضحة لتنفيذ حل الدولتين، إضافة إلى فرض قيود على مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل.

كما دعا إلى توسيع العقوبات الأميركية ضد الأفراد والمنظمات التي يعتبر أنها تهدد الاستقرار في الضفة الغربية، في إشارة إلى جماعات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.

ويرى فان هولين أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستخدم القوة العسكرية ليس فقط للدفاع عن نفسها، بل أيضاً لـ"دفن" حل الدولتين، على حد تعبيره، واصفاً الوضع في الضفة الغربية بأنه "نظام فصل عنصري" في ظل توسع المستوطنات وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

انتقادات لإدارتي ترامب وبايدن

ووجّه السيناتور انتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، معتبراً أن تلك الخطوات قوّضت فرص التسوية السياسية.

كما انتقد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلاً إنها لم تستخدم النفوذ الأميركي للضغط على إسرائيل بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها في غزة.

وأشار إلى أن القطاع لا يزال يعاني دماراً واسعاً وأزمة إنسانية وصفها بـ"الكارثية"، بينما تتواصل التوترات والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

ولفت فان هولين إلى وجود تغير تدريجي داخل الحزب الديمقراطي تجاه ملف الدعم العسكري لإسرائيل، مشيراً إلى أن 40 نائباً ديمقراطياً صوتوا مؤخراً ضد نقل معدات عسكرية معينة إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقارنة بـ15 نائباً فقط في العام الماضي.

ويرى أن هذا التحول يعكس تزايد الضغوط داخل القاعدة الديمقراطية، خصوصاً بين الشباب والناخبين التقدميين، لإعادة النظر في طبيعة العلاقة الأميركية الإسرائيلية.

الاعتراف بدولة فلسطينية

ودعا السيناتور الأميركي إلى أن يعترف الرئيس الديمقراطي المقبل بدولة فلسطينية "ضمن معايير واضحة"، وأن تعتبر الولايات المتحدة غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، جزءاً من فلسطين إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي مختلف بين الطرفين.

وفي الشق السياسي الداخلي، حذر فان هولين من أن الناخبين الديمقراطيين لن يمنحوا ثقتهم لأي مرشح رئاسي لا يمتلك، بحسب وصفه، "وضوحاً أخلاقياً واستراتيجياً" بشأن الحرب في غزة والدعم العسكري لإسرائيل.

واختتم مقاله بالقول إن الديمقراطيين "فشلوا في اللحظة السياسية عام 2024"، وإن الناخبين باتوا يشعرون بالاستياء مما وصفه بـ"النفاق والتواطؤ" في انتهاك القيم التي يعلن الحزب الدفاع عنها.