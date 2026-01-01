  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: لا اتفاق مع إيران حالياً ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم

الأربعاء 27 مايو 2026 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا اتفاق مع إيران حالياً ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم



واشنطن / وكالات /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود اتفاق حالي مع طهران، مشددا على رفضه تقديم أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حتى لو وافقت الأخيرة على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

​وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "PBS" قبيل اجتماع طارئ لحكومته في البيت الأبيض: "إنهم سيتخلون عن اليورانيوم، لكن ليس مقابل رفع العقوبات، هذا لن يحدث أبدا"، ملوحا بالخيار العسكري لإتمام ما وصفه بـ "المهمة" في حال عدم امتثال طهران للشروط الأمريكية، ومضيفا أن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة انهيار شامل في ظل تضخم تجاوز 250%.

​وشهدت الساعات الماضية تضاربا في الأنباء، حيث أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية أن ترامب قد يعلن خلال ساعات عن اتفاق من طرف واحد لفرض أمر واقع، وهو ما نفته الأوساط الأمريكية التي أكدت أن المفاوضات مستمرة لكن ترامب يتمسك بخطوطه الحمراء.

​وفي سياق متصل، أثنى وزير الحربية الأمريكي بيت هيغسيث على استراتيجية ترامب، معتبرا أن الضغط الأقصى نجح في شل القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من تصنيع مزيد من الصواريخ والمسيرات والسفن الحربية.

​من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر تابعة للنظام أن المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في دولة قطر أحرزت تقدما نحو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مستدركة أن الخلافات لا تزال قائمة وأن طهران لم تقدم أي تعهدات تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم أو تعليق برنامجها النووي.

الأكثر قراءة اليوم

أربعة شهداء وعدد من الجرحى ..اسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لـ "القسام" بغارة على غزة

غزة : مصادر عائلية تؤكد اغتيال قائد القسام الجديد وتشييع جثمانه اليوم الأربعاء..

التلفزيون الإيراني ينشر وثيقة تفاهم أولية مع واشنطن مكونة من 14 بنداً

حذر من “تدمير اليهودية الحديثة”.. مؤرخ إسرائيلي : حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

فايننشال تايمز : صندوق ترامب لإعمار غزة "فارغ"رغم وعود بمليارات

طهران تحدد شروطها للتفاوض وتؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة

مراقب الدولة في اسرائيل: إيران تحصل على معلوماتٍ حسّاسةٍ والسيطرة على المعلومات والأنظمة الرقميّة في صالحها..

الأخبار الرئيسية

IMG_5001

اغتالتهم إسرائيل في غزة ..حماس تنعى القائد في كتائب القسام محمد عودة وعائلته

الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..

فايننشال تايمز : صندوق ترامب لإعمار غزة "فارغ"رغم وعود بمليارات

إسرائيل : سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في الوقت المناسب

حذر من “تدمير اليهودية الحديثة”.. مؤرخ إسرائيلي : حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر