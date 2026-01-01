ترامب: لا اتفاق مع إيران حالياً ولن نرفع العقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود اتفاق حالي مع طهران، مشددا على رفضه تقديم أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حتى لو وافقت الأخيرة على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

​وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "PBS" قبيل اجتماع طارئ لحكومته في البيت الأبيض: "إنهم سيتخلون عن اليورانيوم، لكن ليس مقابل رفع العقوبات، هذا لن يحدث أبدا"، ملوحا بالخيار العسكري لإتمام ما وصفه بـ "المهمة" في حال عدم امتثال طهران للشروط الأمريكية، ومضيفا أن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة انهيار شامل في ظل تضخم تجاوز 250%.

​وشهدت الساعات الماضية تضاربا في الأنباء، حيث أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية أن ترامب قد يعلن خلال ساعات عن اتفاق من طرف واحد لفرض أمر واقع، وهو ما نفته الأوساط الأمريكية التي أكدت أن المفاوضات مستمرة لكن ترامب يتمسك بخطوطه الحمراء.

​وفي سياق متصل، أثنى وزير الحربية الأمريكي بيت هيغسيث على استراتيجية ترامب، معتبرا أن الضغط الأقصى نجح في شل القدرات العسكرية الإيرانية ومنعها من تصنيع مزيد من الصواريخ والمسيرات والسفن الحربية.

​من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر تابعة للنظام أن المحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في دولة قطر أحرزت تقدما نحو الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، مستدركة أن الخلافات لا تزال قائمة وأن طهران لم تقدم أي تعهدات تتعلق بوقف تخصيب اليورانيوم أو تعليق برنامجها النووي.