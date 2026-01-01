حشود يهودية تطالب حاكم نيويورك بالتنحي

تظاهر مئات من سكان نيويورك اليهود وحلفائهم مساء الثلاثاء أمام مقر إقامة عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني. ولطالما كان ممداني على خلاف مع التيار الرئيسي للجالية اليهودية بسبب عدائه لإسرائيل، إلا أن احتجاج الثلاثاء كان أول تجمع للجالية اليهودية أمام مقر إقامته، قصر غرايسي، في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

لقد نظمت مجموعة "إنهاء كراهية اليهود" هذا التجمع بدعم من منظمات أخرى، من بينها المجلس الإسرائيلي الأمريكي والرابطة الكاثوليكية والمنظمة الصهيونية الأمريكية. وقال المنظمون إن المتظاهرين يطالبون بإقالة ممداني من منصبه "بسبب فشله في التصدي لتصاعد التطرف والعداء لأمريكا في مدينة نيويورك". كما لوّح الحشد بالأعلام الأمريكية والإسرائيلية، وهتفوا: "أمريكا"، "يجب أن يرحل زهران ممداني"، و"من النهر إلى البحر، ستكون مدينة نيويورك حرة".

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها: "أقيلوا ممداني"، و"معاداة الصهيونية تتسبب في مقتل اليهود". وارتدى البعض ملصقات كُتب عليها: "انشروا الحب، لا الانتفاضة". وحمل رجل علمًا لرابطة الدفاع اليهودية المتطرفة. واتهم المؤثر على الإنترنت، زاك سيج فوكس، مامداني بـ"التقصير في حماية" الجالية اليهودية.

قال السيد ممداني للحشد: "لقد خاطر أجدادنا بكل شيء لنضمن أن تكون أمريكا أرضًا حقيقية للحرية الدينية؛ أرضًا يزدهر فيها اليهود، وأن مدينة نيويورك بُنيت بأيدي اليهود". وكان معظم الحشد من اليهود، إلى جانب مؤيدين من الجاليات المسيحية والإسلامية والإيرانية المغتربة. وقدّر المنظمون عدد الحضور بنحو ألف شخص خلال فترة الاحتجاج.

وردًا على مشاركة المسلمين في الاحتجاج، قالت شاهانا حنيف، عضوة مجلس مدينة نيويورك، وهي مشرّعة يسارية متشددة من بروكلين، في يوم X: "اللهم أدخلكم جهنم".وأثار هذا التعليق ردود فعل غاضبة من المشرعين اليهود. وقال عضو مجلس ولاية نيويورك، كالمان ييغر: "رد فعل قاسٍ للغاية".

وكان الاحتجاج داخل منطقة محاطة بحواجز في الشارع المقابل لقصر غرايسي. وتواجدت قوات أمنية مكثفة بين المتظاهرين والقصر، وقامت الشرطة وأفراد الأمن اليهودي بتفتيش الحضور عند المدخل.

كانت المظاهرة المضادة المنظمة الوحيدة عبارة عن بضع عشرات من أعضاء طائفة ناتوري كارتا المتطرفة، الذين يشاركون في كل احتجاج تقريبًا متعلق بإسرائيل في المدينة.

كما وقعت بعض المناوشات خارج المدخل، حيث قام رجل يرتدي زيًا أحمر وأصفر لشخصية من مسلسل "أفاتار: أسطورة أنج" مع عباءة، برفقة شخصية "كراك هيد بارني" المعروفة في الشارع، بمضايقة الحاضرين وتصويرهم أثناء مغادرتهم. وتبادل الطرفان الاتهامات بمعاداة السامية، وسارعت الشرطة إلى فضّ الاشتباك بالأيدي.

وقد واجه ممداني إدانة من الجماعات اليهودية لرفضه الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، ولتعيينه موظفين مناهضين للصهيونية يتبنون خطابًا متشددًا ضد إسرائيل، ولدفاعه عن شعار الاحتجاج "عولمة الانتفاضة"، الذي صرّح لاحقًا بأنه سيعمل على "تثبيطه"، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

نشر ممداني مؤخرًا مقطع فيديو بمناسبة يوم النكبة، من إنتاج بلدية المدينة، يُقدّم وجهة نظر أحادية الجانب لحرب الاستقلال الإسرائيلية. وقد ندّد قادة يهود بالفيديو ووصفوه بأنه "دعاية"، ورفضوا حضور فعالية عيد الأسابيع (شافوعوت) التي استضافها ممداني ردًا على ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، أيّد تشريعًا يسعى إلى سحب صفة المنظمات غير الربحية من الجمعيات الخيرية المرتبطة بـ"النشاط الاستيطاني" في الضفة الغربية. وقد صرّحت جماعات يهودية بأن مشاريع قوانين مماثلة طُرحت سابقًا من شأنها أن تُجرّم فعليًا شريحة واسعة من الجمعيات الخيرية اليهودية، مثل منظمات الخدمات الاجتماعية، التي تعمل عبر الخط الأخضر، دون أن تساهم في زيادة المستوطنات.

جاءت مظاهرة الثلاثاء عقب مظاهرة أخرى للجالية اليهودية في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجًا على تغطية صحيفة نيويورك تايمز لإسرائيل، والتي وُصفت بأنها متحيزة وغير دقيقة ومثيرة للفتنة. وأعرب المشاركون في المظاهرة مرارًا عن خشيتهم من أن تُحرض هذه التغطية على العنف ضد اليهود.

وتعكس المظاهرتان استياءً متزايدًا لدى الجالية اليهودية الرئيسية إزاء الأنشطة المعادية للصهيونية التي تعتبرها تمييزية وخطيرة.