الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

وكالات - سما-

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفه بـ"مراكز قيادة تابعة لحزب الله" في منطقة مدينة صور جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في منطقة صور"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عن القصف.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت مدينة صور ومحيطها في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت حي المساكن داخل مدينة صور، قبل أن تتجدد الهجمات على مناطق متفرقة في المدينة ومحيطها وسط تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الرمالي عند أطراف بلدة برج الشمالي شرق صور، فيما طالت غارة أخرى مفرق العباسية، إلى جانب قصف استهدف منطقة الرشيدية جنوب المدينة، وذلك بعد وقت قصير من إدراجها ضمن خريطة الإنذارات التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سكان صور وعدد من المخيمات والأحياء المحيطة إلى الإخلاء الفوري، مدعياً وجود منشآت ومواقع تابعة لـحزب الله داخل تلك المناطق، ومهدداً باستهداف أي مبنى يُستخدم لأغراض عسكرية.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي على مدينة صور في ظل توسيع تل أبيب عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع استمرار المواجهات والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على امتداد الجبهة الجنوبية للبنان.

وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تحذيرا واسعا بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات والأحياء المحيطة بها، في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ بدء التصعيد على الجبهة اللبنانية، بالتزامن مع إعلان تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية شمال ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خريطة للمناطق المشمولة بإنذار الإخلاء، داعيا السكان إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وقال: "وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر"، مضيفا أن "كل مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وشمل التحذير مدينة صور ومناطق ومخيمات عدة بينها شبريحا، الحمادية، جل البحر، البص، المعشوق، برج الشمالي، الحوش، الرشيدية وعين بعال، وسط حالة نزوح متزايدة في المنطقة عقب التهديدات الإسرائيلية.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 150 غارة على ما وصفه بأنه مواقع تابعة لـحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع، بما في ذلك مناطق في مدينة صور.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء تحذيرا مماثلا لمدينة النبطية الواقعة شمالي نهر الليطاني، في مؤشر على توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

ويمتد "الخط الأصفر" على بعد عدة كيلومترات شمال الحدود اللبنانية، بينما تخضع عشرات البلدات والقرى الواقعة جنوبه لسيطرة الجيش الإسرائيلي، في ظل استمرار المواجهات والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل.