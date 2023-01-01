اغتالتهم إسرائيل في غزة ..حماس تنعى القائد في كتائب القسام محمد عودة وعائلته

غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، القائد في كتائب القسام محمد عودة "أبو عمرو" وعائلته، والذي اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، في مدينة غزة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنَّ "عودة" استشهد في يوم عرفة المبارك، برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي غادر استهدف بناية سكنية بمدينة غزَّة.

وأكدت الحركة أنَّ عملية الاغتيال "الجبانة" انتهاك سافر لكل القيم والأعراف والقوانين والشرائع السماوية. مبينةً أنها "محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة شعبنا ومقاومته".

إقرأ أيضاً

3 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة غزة

وأضافت أنَّ "عودة" ارتقى إلى ربّه شهيداً بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحية والصبر والرباط، ممتدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وأشارت إلى أنه كان من الرَّعيل الأوَّل المؤسِّس للعمل الجهادي والعسكري، "وكانت له بصمات واضحة في كل مراحله ومحطّاته المباركة، حتى طوفان الأقصى، بناءً وإعداداً وتخطيطاً وإبداعاً، على المستويات كافة؛ المهنية والفنية والأكاديمية التخصّصية".

وتابعت حركة حماس: "لقد كان أبو عمرو مثلاً للقائد الفذّ في التخطيط والتوجيه وتوحيد الجهود والخبرات والموارد، ويعمل بحكمة وكفاءة وقوَّة واقتدار، وفي صمت بعيداً عن الظهور الإعلامي، حتَّى نال شرف أسمى الأماني على أرض غزَّة، وفي يوم عرفة المبارك".

وذكر التصريح أنَّ الشهيد "أبو عمرو" كان "مصاحباً ومرافقاً لمسيرة جيل التأسيس الأوائل، على مدار ثلاثة عقود، زاهداً متواضعاً وشهماً حكيماً وأميناً صادقاً، وهو مرابط على ثغر الإعداد والبناء والتخطيط، وكان مطلوباً ومطارداً من قبل الاحتلال الصهيوني، لسنوات طويلة".

وفي السياق، أكدت أنَّ دماء "عودة" وعائلته، وكل دماء الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا على درب تحرير الأرض والمقدسات، لن تذهب هدراً، وستبقى وقوداً يُذكي في الفلسطينيين القوَّة والإصرار على مواصلة طريق النضال والصمود.

وشددت أنَّ تصعيد حكومة الاحتلال جرائمها في الاغتيال والحصار والتجويع في قطاع غزَّة، لن يفلح في تحقيق أهدافهم التي عجزوا عنها، وفي كسر إرادة شعبنا ومقاومته.

واغتالت قوات الاحتلال القائد محمد عودة مع زوجته وثلاثة من أبنائه بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال القائد محمد عودة، معتبرةً أنه "شغل منصب قائد الذراع العسكرية لحماس بعد مقتل عز الدين الحداد، كما تولى رئاسة هيئة الاستخبارات"، وفق تعبيره.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن عودة كان "آخر القادة الكبار" الذين أشرفوا على التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن استهدافه جاء بعد "متابعة استخباراتية استمرت أشهرا"، وأن المباني التي قُصفت في مدينة غزة كانت تُستخدم "كمخابئ له"، بحسب البيان.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل "إسرائيل" الحرب في القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات آلاف الشهدا والجرحى الفلسطينيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين.