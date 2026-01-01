التلفزيون الإيراني ينشر وثيقة تفاهم أولية مع واشنطن مكونة من 14 بنداً

الأربعاء 27 مايو 2026 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وثيقة أولية غير رسمية تتضمن إطاراً من 14 بنداً لتفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت الهيئة إن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأميركية من محيط إيران ورفع الحصار البحري.

وتنص المسودة على أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان.

وتتعهد طهران في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لمضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر واحد، وإن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق.

وتنص المسودة على أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً، فسيتم اعتماد هذا الاتفاق في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

