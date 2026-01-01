طهران تحدد شروطها للتفاوض وتؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة

قال مسؤولون إيرانيون إن طهران وضعت شروطا واضحة لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدين جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي هجوم جديد، رغم استبعاد سيناريو عودة الحرب المباشرة بين الطرفين.

وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن "خطنا الأحمر واضح هذه المرة"، مضيفا أن "الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل".

واعتبر ولايتي -في بيان على منصة إكس- أن "الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز".

وفي السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اللواء أمير حياة مقدم قوله إن طهران لديها 5 شروط للتفاوض تشمل:

- دفع تعويضات عن أضرار الحرب

- الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

- رفع العقوبات عن إيران

- وقف الحرب على جميع الجبهات

- قبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز