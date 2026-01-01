  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران تحدد شروطها للتفاوض وتؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة

الأربعاء 27 مايو 2026 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تحدد شروطها للتفاوض وتؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة



طهران / وكالات /

قال مسؤولون إيرانيون إن طهران وضعت شروطا واضحة لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدين جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي هجوم جديد، رغم استبعاد سيناريو عودة الحرب المباشرة بين الطرفين.

وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، إن "خطنا الأحمر واضح هذه المرة"، مضيفا أن "الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل".

واعتبر ولايتي -في بيان على منصة إكس- أن "الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع الولايات المتحدة هو مضيق هرمز".

وفي السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اللواء أمير حياة مقدم قوله إن طهران لديها 5 شروط للتفاوض تشمل:

- دفع تعويضات عن أضرار الحرب

- الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

- رفع العقوبات عن إيران

- وقف الحرب على جميع الجبهات

- قبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز

الأكثر قراءة اليوم

أربعة شهداء وعدد من الجرحى ..اسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لـ "القسام" بغارة على غزة

ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى

غزة : مصادر عائلية تؤكد اغتيال قائد القسام الجديد وتشييع جثمانه اليوم الأربعاء..

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في الجنوب ..

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

بوساطة قطرية ..إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن مسألة الأموال المجمدة

تجربة” ممداني” تبدل “المعطيات” و”فلسطين” أصبحت “قضية داخلية” في أميركا

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..

فايننشال تايمز : صندوق ترامب لإعمار غزة "فارغ"رغم وعود بمليارات

إسرائيل : سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في الوقت المناسب

حذر من “تدمير اليهودية الحديثة”.. مؤرخ إسرائيلي : حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

IMG_4996

مراقب الدولة في اسرائيل: إيران تحصل على معلوماتٍ حسّاسةٍ والسيطرة على المعلومات والأنظمة الرقميّة في صالحها..