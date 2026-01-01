الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في بيان رسمي مشترك صباح اليوم الأربعاء، عن اغتيال محمد عودة، الذي يزعم الاحتلال أنه تولى مؤخراً منصب قائد الجناح العسكري لحركة حماس(كتائب القسام) في قطاع غزة ، إلى جانب عمله رئيساً لهيئة استخبارات الحركة.

وزعم البيان المشترك أن عملية الاغتيال تمت عقب غارة جوية استهدفت عدة مبانٍ في قلب مدينة غزة كانت تُستخدم كمخابئ له، وجاءت بعد متابعة استخباراتية استمرت لأشهر طويلة لتتبع تحركاته وتحركات مساعديه. وأضاف البيان أن القصف طال أيضاً شقة مجاورة تعود لأحد عناصر الحركة من الدائرة المحيطة به.

وادعى جيش الاحتلال أن عودة تولى قيادة الجناح العسكري للحركة خلال الأسبوعين الأخيرين خلفاً لعز الدين الحداد، الذي أعلن الاحتلال عن تصفيته قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن عودة شغل على مدار السنوات الأخيرة منصب رئيس هيئة الاستخبارات، وكان مسؤولاً عن تخطيط وتنسيق أهداف الهجوم في أحداث السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى توجيه العمليات وجمع المعلومات الاستخباراتية ضد القوات الإسرائيلية خلال الحرب الحالية.

ووصف بيان الاحتلال عودة بأنه "من آخر القادة الكبار في الذراع العسكري لحماس الذين أشرفوا على التخطيط لإدارة القتال"، معتبراً أن تصفيته تشكل ضربة كبيرة لمحاولات الحركة ترميم بنيتها العسكرية في القطاع.