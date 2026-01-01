قوات الاحتلال تعتقل سيدة وصحفيا من دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سيدة وصحفيا من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي فراس الدبس، من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى سيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت الصحفي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلّمته استدعاءً لمقابلة مخابرات الاحتلال الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب اقتياده من داخل باحات المسجد الأقصى.