  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل سيدة وصحفيا من دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى

الأربعاء 27 مايو 2026 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل سيدة وصحفيا من دائرة الأوقاف في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سيدة وصحفيا من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي فراس الدبس، من قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، إضافة إلى سيدة بعد الاعتداء عليها ونزع حجابها عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت الصحفي سيف القواسمي قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، كما سلّمته استدعاءً لمقابلة مخابرات الاحتلال الساعة العاشرة من صباح اليوم، عقب اقتياده من داخل باحات المسجد الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

أربعة شهداء وعدد من الجرحى ..اسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لـ "القسام" بغارة على غزة

ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى

غزة : مصادر عائلية تؤكد اغتيال قائد القسام الجديد وتشييع جثمانه اليوم الأربعاء..

هآرتس : نتنياهو وترامب فشلا في إخضاع إيران وتفكيك حلفائها والهروب لخطة “الأحزمة” سيُعيدنا لحرب العصابات

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في الجنوب ..

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

بوساطة قطرية ..إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن مسألة الأموال المجمدة

الأخبار الرئيسية

الجيش الاسرائيلي والشاباك يكشفان تفاصيل اغتيال قائد كتائب القسام الجديد في غزة ..

فايننشال تايمز : صندوق ترامب لإعمار غزة "فارغ"رغم وعود بمليارات

إسرائيل : سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في الوقت المناسب

حذر من “تدمير اليهودية الحديثة”.. مؤرخ إسرائيلي : حماس حققت نصرا عسكريا مذهلا وأذلت الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر

IMG_4996

مراقب الدولة في اسرائيل: إيران تحصل على معلوماتٍ حسّاسةٍ والسيطرة على المعلومات والأنظمة الرقميّة في صالحها..