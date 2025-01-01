إسرائيل : سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة في الوقت المناسب

القدس المحتلة/سما/

اعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أن خطة الهجرة الطوعية من غزة ستُنفذ.

ووفقا له، لن تسيطر حماس مدنيا أو عسكريا على غزة، وأن كل ذلك سيحدث "في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

كتب كاتس هذه الكلمات في بيان لوسائل الإعلام عقب اغتيال القائد الجديد للجناح العسكري لحماس في غزة، والذي استشهد في هجوم للجيش الإسرائيلي أمس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار المسؤولين الإسرائيليين، لمحوا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي تعرض معظمه لدمار كبير من جراء أكثر من عامين من الحرب.

لكن هذه التصريحات لاقت اعتراضات من دول المنطقة والعالم، مما دفع ترامب إلى التراجع عنها لاحقا.

خطة الهجرة من غزة، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طُرحت في أوائل عام 2025. في البداية، تحدث ترامب مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأوضح له أنه يتوقع من الأردن ومصر استقبال لاجئين من غزة على أراضيهما.

وقال ترامب حينها: "تحدثت مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بشأن نقل مواطنين من غزة إلى الدول المجاورة. طلبت منه استقبال المزيد من الناس لأن غزة في وضع كارثي. أريد من مصر أن تستقبل المزيد أيضاً. سأتحدث مع السيسي غداً".

بحسب تقارير أمريكية، نظرت إدارة ترامب أيضا في إمكانية نقل سكان غزة إلى إندونيسيا ريثما تتعافى المنطقة من آثار الحرب. إلا أن الدول العربية والإسلامية في الشرق الأوسط رفضت، بحسب التقارير، عرض استقبال مهاجرين فلسطينيين على أراضيها.