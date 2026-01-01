  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : مصادر عائلية تؤكد اغتيال قائد القسام الجديد وتشييع جثمانه اليوم الأربعاء..

الأربعاء 27 مايو 2026 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : مصادر عائلية تؤكد اغتيال قائد القسام الجديد وتشييع جثمانه اليوم الأربعاء..



غزة /سما/

أعلنت مصادر عائلية في قطاع غزة، استشهاد قائد كتائب القسام الجديد محمد علي عودة، المعروف بـ"أبو عمر"، برفقة زوجته، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة.

 

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه إسرائيل أنها نفذت عملية اغتيال استهدفت عودة "القائد الجديد للجناح العسكري لحماس".

وأفادت مصادر محلية، أن صلاة الجنازة على عودة ستقام ظهر الأربعاء في مسجد النور غرب مدينة غزة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أعلنا، في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما على محمد عودة في غزة، واصفين إياه بأنه القائد الجديد للجناح العسكري لحماس وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن عودة شغل منصب رئيس استخبارات حماس خلال عملية طوفان الأقصى، وتم تعيينه قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد، الذي قالت إسرائيل إنه اغتيل قبل أسبوعين في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن عودة "كان مسؤولا عن قتل واختطاف وإصابة عدد كبير من الإسرائيليين والجنود"، مؤكدا أن إسرائيل "ستواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم 7 أكتوبر".

وفي السياق، نقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيده، أن الجيش هاجم محمد عودة، قائلا: "سنلاحقهم جميعا".

وتزامنت عملية الاغتيال مع تصعيد جوي واسع غرب مدينة غزة، إذ تحدثت مصادر محلية عن أجواء صعبة في الأحياء الغربية المكتظة بالسكان، خاصة في حي الرمال، مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي وطائرات الاستطلاع، بالتزامن مع غارات متتالية استهدفت مناطق سكنية خلال ساعات التسوق عشية عيد الأضحى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل شهداء وجرحى جراء استهداف عمارة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال، إضافة إلى قصف آخر قرب شارع الثورة غرب المدينة.

في المقابل، نشرت كتائب القسام رسالة مقتضبة جاء فيها: "غزة الصمود، شعبنا وأمتنا، مجاهدونا البواسل في كل ساح، كل عام ونحن للتحرير أقرب".

ويُنظر إلى اغتيال محمد عودة باعتباره ضربة جديدة للبنية القيادية العسكرية لحماس، وسط حديث إعلامي إسرائيلي عن انتهاء "الجيل الأبرز" من قادة المجلس العسكري لكتائب القسام المرتبطين بهجوم السابع من أكتوبر، بعد سلسلة اغتيالات مكثفة طالت قيادات الصف الأول خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

اثناء تصديهم للمليشيات..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

نقل نتنياهو إلى المستشفى

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى

مجتبى خامنئي: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وزمن القواعد الأمريكية انتهى

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

الأخبار الرئيسية

أربعة شهداء وعدد من الجرحى ..اسرائيل تعلن استهداف محمد عودة القائد الجديد لـ "القسام" بغارة على غزة

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في الجنوب ..

نتنياهو وكاتس يجريان مشاورات أمنية حول ايران ولبنان

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

هآرتس : نتنياهو وترامب فشلا في إخضاع إيران وتفكيك حلفائها والهروب لخطة “الأحزمة” سيُعيدنا لحرب العصابات