نتنياهو وكاتس يجريان مشاورات أمنية حول ايران ولبنان

الثلاثاء 26 مايو 2026 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية الآن تبحث الجبهتين اللبنانية والإيرانية.

وفي ذات السياق، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش ينفذ عمليات توغل واجتياح شمال ما يُسمى بـ"الخط الأصفر" في جنوب لبنان، وذلك "بهدف القضاء على الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله".

وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد قال إن الجيش استدعى كتيبة إضافية إلى لبنان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الجيش بدأ بتعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، مشيرة إلى أن "الجيش طلب من الجنود الذين سُرِّحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا".

