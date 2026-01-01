  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بوساطة قطرية ..إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن مسألة الأموال المجمدة

الثلاثاء 26 مايو 2026 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوساطة قطرية ..إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن مسألة الأموال المجمدة



طهران / وكالات /

كشفت وكالة تسنيم الإيرانية عن أن رئيس الأمن القومي الإيراني قاليباف بحث في قطر كيفية الحصول على 12 مليار دولار كخطوة أولى في الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

بدورها أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس إلى تفاهم بشأن قضية الأموال المجمدة في طهران. كما ذكرت الوكالة أن الوساطة القطرية نجحت في التوصل إلى تفاهم مشترك بين الطرفين حول هذه القضية. وبحسب التقرير، سيعلن الطرفان اليوم عن اتفاق بشأن هذه الأموال.

قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة أنباء تسنيم إنه كجزء من التفاهمات، سيتم الإفراج عن أموال إيرانية تقدر بنحو 24 مليار دولار، مع إصرار إيران على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحاً في بداية الإعلان عن مذكرة التفاهم، وأن يتم تحويل الباقي في غضون 60 يوماً..

تضمنت المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم أيضًا انسحاب القوات الأمريكية وجميع التعزيزات التي تم جلبها إلى الشرق الأوسط قبل الحرب وأثناءها وبعدها.

ويرى أن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف الإيرانية من احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجمات أخرى ضد الجمهورية الإسلامية بعد انتهاء كأس العالم.

وقيل أيضاً أن المرحلة الأولى تضمنت الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وإعادة فتح مضيق هرمز، والرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

ووفقاً للاتفاق ، فإن هذه الخطوات تهدف إلى وضع إطار عمل أولي يسمح بتخفيف حدة التوترات ونقل الأطراف إلى مرحلة سياسية أوسع.

أما المرحلة الثانية كان من المفترض أن تبدأ في غضون شهر أو شهرين. وفي هذه المرحلة، كان من المخطط مناقشة قضايا إضافية معمقة، بما في ذلك رفع العقوبات عن إيران، ودفع تعويضات عن أضرار الحرب، ومواصلة مناقشة البرنامج النووي الإيراني، والإفراج عن ما تبقى من الأصول الإيرانية المجمدة.

الأكثر قراءة اليوم

اثناء تصديهم للمليشيات..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

نقل نتنياهو إلى المستشفى

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في الجنوب ..

نتنياهو وكاتس يجريان مشاورات أمنية حول ايران ولبنان

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

هآرتس : نتنياهو وترامب فشلا في إخضاع إيران وتفكيك حلفائها والهروب لخطة “الأحزمة” سيُعيدنا لحرب العصابات

مجتبى خامنئي: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وزمن القواعد الأمريكية انتهى