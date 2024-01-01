  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى

الثلاثاء 26 مايو 2026 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (76 عاماً) أجرى زيارة طبية، مساء الاثنين، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس مساء اليوم (الاثنين)”.
فيما زعم مكتب نتنياهو أن سبب وجوده في المستشفى يعود إلى تلقيه “علاج أسنان”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق المصدر ذاته.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من كشف نتنياهو إصابته بسرطان البروستاتا قبل نحو عام ونصف وخضوعه للعلاج الإشعاعي.
وجاء ذلك خلال تصريحات وتقارير طبية قدمها للمحكمة المركزية في تل أبيب ضمن دعوى رفعها ضد صحفيين اتهمهم بنشر معلومات كاذبة عن حالته الصحية.

وقال نتنياهو أمام المحكمة: “صحتي طبيعية، بل يقول البعض إنها ممتازة. لم أعانِ من سرطان البنكرياس كما ورد في أبريل 2024. لو كان الأمر كذلك لما كنت على قيد الحياة الآن”، وفق موقع “غلوبس” العبري.
وأضاف أنه خضع لفحص رنين مغناطيسي أواخر عام 2024 أظهر “بقعة صغيرة” في البروستاتا، تبيّن لاحقاً أنها ورم سرطاني بحجم 8 ملم.
وأوضح أنه خضع خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026 لخمس جلسات علاج إشعاعي، مشيراً إلى أن الفحوصات اللاحقة أظهرت زوال الورم بالكامل.
كما أشار إلى أنه خضع سابقاً لزرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.

الأكثر قراءة اليوم

اثناء تصديهم للمليشيات..5 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

نقل نتنياهو إلى المستشفى

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

قائد في الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بتجاوز “خط أحمر خطير” بعد هجوم مسيرة على رأس الناقورة

لابيد: الاتفاق مع إيران كارثة وحكومة نتنياهو فشلت بحروبها وقد كُتب في غيابنا عن طاولة المفاوضات

صحيفة عبرية : إسرائيل تستهدف الشرطة المدنية لإغراق قطاع غزة في فوضى شاملة

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر في الجنوب ..

نتنياهو وكاتس يجريان مشاورات أمنية حول ايران ولبنان

غزة ؛ 8 شهداء وجرحى في تصعيد اسرائيلي دموي في مختلف مناطق القطاع

هآرتس : نتنياهو وترامب فشلا في إخضاع إيران وتفكيك حلفائها والهروب لخطة “الأحزمة” سيُعيدنا لحرب العصابات

مجتبى خامنئي: إسرائيل تقترب من نهايتها.. وزمن القواعد الأمريكية انتهى