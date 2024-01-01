ماذا يجري مع نتنياهو؟.. نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل عاجل إلى المستشفى

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (76 عاماً) أجرى زيارة طبية، مساء الاثنين، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس مساء اليوم (الاثنين)”.

فيما زعم مكتب نتنياهو أن سبب وجوده في المستشفى يعود إلى تلقيه “علاج أسنان”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق المصدر ذاته.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من كشف نتنياهو إصابته بسرطان البروستاتا قبل نحو عام ونصف وخضوعه للعلاج الإشعاعي.

وجاء ذلك خلال تصريحات وتقارير طبية قدمها للمحكمة المركزية في تل أبيب ضمن دعوى رفعها ضد صحفيين اتهمهم بنشر معلومات كاذبة عن حالته الصحية.

وقال نتنياهو أمام المحكمة: “صحتي طبيعية، بل يقول البعض إنها ممتازة. لم أعانِ من سرطان البنكرياس كما ورد في أبريل 2024. لو كان الأمر كذلك لما كنت على قيد الحياة الآن”، وفق موقع “غلوبس” العبري.

وأضاف أنه خضع لفحص رنين مغناطيسي أواخر عام 2024 أظهر “بقعة صغيرة” في البروستاتا، تبيّن لاحقاً أنها ورم سرطاني بحجم 8 ملم.

وأوضح أنه خضع خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026 لخمس جلسات علاج إشعاعي، مشيراً إلى أن الفحوصات اللاحقة أظهرت زوال الورم بالكامل.

كما أشار إلى أنه خضع سابقاً لزرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.