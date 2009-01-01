  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تقرير أمريكي يكشف: الإمارات تنفذ سرا هجمات على إيران واستهدفت مصفاة لافان ..

الثلاثاء 12 مايو 2026 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير أمريكي يكشف: الإمارات تنفذ سرا هجمات على إيران واستهدفت مصفاة لافان ..



وكالات / سما/

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن انضمام الإمارات إلى دائرة القتال النشطة ضد إيران.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء الاثنين، أن القوات الجوية الإماراتية نفذت طلعات جوية هجومية سرية في عمق الأراضي الإيرانية، وسط دعم ضمني من الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، وتشجيعها دولاً خليجية أخرى على الانضمام إلى القتال.

وشملت هذه الهجمات، التي لم تعترف بها الإمارات رسميا، استهداف مصفاة نفط في جزيرة لافان الإيرانية بالخليج العربي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران، واصفة النظام الملكي الخليجي بأنه مقاتل نشط في حرب كان فيها أكبر هدف لإيران.

جيشها مجهز تجهيزاً جيداً بطائرات مقاتلة غربية الصنع وشبكات مراقبة متطورة. وتشير الهجمات إلى أن الامارات باتت أكثر استعدادا لاستخدامها لحماية قوتها الاقتصادية ونفوذها المتنامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن اعتبرت هذه الخطوة رسالة قوية أخرى موجهة إلى طهران، لا سيما في ظل تصاعد التوترات المحيطة بالأنشطة العسكرية والنووية الإيرانية.

كما كشف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مسرورا بهذا التطور، بل واعتبره دليلا على أن دولا أخرى في الشرق الأوسط مستعدة للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الصراع مع إيران - وعدم الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وإسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف يقترب من إعلان انهيار اتفاق غزة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو خفض المساعدات

شمس الكويتية تكشف عن الفنانين العرب الماسونيين ..

اغتيال الخامنئي كان خطأً إستراتيجيًا.. كاتب اسرائيلي : هكذا جرّ نتنياهو والموساد ترامب للحرب على ايران ..

نتنياهو: ترامب يريد دخول إيران وتحالف عربي غير مسبوق يتشكل مع إسرائيل

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي : رفض حماس نزع سلاحها يعزز احتمالات عودة الحرب في غزة

"الوصايا العشر".. المرشد الإيراني يحدد ثوابت طهران في الخليج ومضيق هرمز

الصلاة والملاجئ لا تنفع ..الاحتلال يحقق في إصابة القبّة الحديديّة بمسيّرةٍ انتحاريّةٍ من حزب الله

الأخبار الرئيسية

IMG_4743

ما الذي يحدث داخل "مايكروسوفت إسرائيل"؟ ..الشركة تعترف باستخدام معلوماتها في إبادة الفلسطينيين..

بأغلبية ساحقة ودون أي معارضة.. إقرار قانون إسرائيلي لإنشاء محكمة عسكرية لاعدام "عناصر النخبة” في حركة “حماس”

ترامب يجتمع بالجنرالات ويقول: وقف النار مع إيران يحتضر ولا يمكنها امتلاك سلاح نووي لتدمير إسرائيل

قاليباف: مستعدون لكل الخيارات.. سيفاجأون

مستشار نتنياهو يهدد : إجراء مشترك من مجلس السلام وإسرائيل إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق