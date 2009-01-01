تقرير أمريكي يكشف: الإمارات تنفذ سرا هجمات على إيران واستهدفت مصفاة لافان ..

وكالات / سما/

كشفت تقارير استخباراتية أمريكية عن انضمام الإمارات إلى دائرة القتال النشطة ضد إيران.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مساء الاثنين، أن القوات الجوية الإماراتية نفذت طلعات جوية هجومية سرية في عمق الأراضي الإيرانية، وسط دعم ضمني من الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة، وتشجيعها دولاً خليجية أخرى على الانضمام إلى القتال.

وشملت هذه الهجمات، التي لم تعترف بها الإمارات رسميا، استهداف مصفاة نفط في جزيرة لافان الإيرانية بالخليج العربي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران، واصفة النظام الملكي الخليجي بأنه مقاتل نشط في حرب كان فيها أكبر هدف لإيران.

جيشها مجهز تجهيزاً جيداً بطائرات مقاتلة غربية الصنع وشبكات مراقبة متطورة. وتشير الهجمات إلى أن الامارات باتت أكثر استعدادا لاستخدامها لحماية قوتها الاقتصادية ونفوذها المتنامي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن واشنطن اعتبرت هذه الخطوة رسالة قوية أخرى موجهة إلى طهران، لا سيما في ظل تصاعد التوترات المحيطة بالأنشطة العسكرية والنووية الإيرانية.

كما كشف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مسرورا بهذا التطور، بل واعتبره دليلا على أن دولا أخرى في الشرق الأوسط مستعدة للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الصراع مع إيران - وعدم الاعتماد فقط على الولايات المتحدة وإسرائيل.